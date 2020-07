Em Óbidos, a Escola São Francisco adotará EAD para dar continuidade ao ano letivo

Muitas escolas ainda estão se adaptando à nova realidade de ensinar à distância como forma de amenizar a propagação da pandemia. De uma hora para a outra, as aulas presenciais precisaram ser substituídas para a modalidade de ensino à distância (EAD) e os desafios dessa transição temporária são imensos.

Nesse contexto, a Escola Municipal São Francisco, em Óbidos, que tem como Diretora a Professora Adrielen da Fonseca Rodrigues, mobilizou os professores e técnicos da escola, no sentido de se adaptarem a nova realidade metodológica de EAD. Os professores estudaram em casa os tutoriais de como utilizar os aplicativos educacionais. Alguns professores utilizarão as plataformas virtuais, ou seja, utilizarão todas as possibilidades possíveis no sentido de viabilizar a Educação a Distância.

A escola investiu na produção de material didático impresso, que será entregue aos alunos de 6º ao 9º, iniciando nesta quarta-feira, dia 15, conforme calendário divulgado pela escola, tudo no sentido de dar prosseguimento ao ano letivo.

Conversamos com a Professora Adrielen Rodrigues que nos informou a metodologia de trabalho a ser utilizada pela Escola São Francisco, para utilização do material didático e as ferramentas de EaD: “A metodologia adotada pela escola trata-se de um estudo dirigido, onde todos os alunos receberão material impresso contendo conteúdos e atividades de todas as áreas de conhecimento correspondentes ao 1° semestre. Temos 4 grupos de Whatsapp do 6° ao 9° ano, onde os professores estarão postando vídeo aulas, leituras e informando sobre as aulas virtuais em tempo real, as lives através dos aplicativos Google Meet e Zoom, assim como tirando dúvidas em relação aos conteúdos. Os professores estarão disponíveis no plantão pedagógico através do aparelho celular, onde os alunos poderão ligar para os números de telefones disponibilizados nos impressos. Vamos priorizar o material impresso, os vídeos e os demais acervos serão apenas para reforçar a fixação dos conteúdos”.

A escola produziu um vídeo informando como a Escola adotará a medidas emergenciais de Educação a Distância, como podem ver a seguir.

A Direção da Escola São Francisco também divulgou orientações para os alunos e aos pais, tudo para facilitar a questão da metodologia e a aprendizagem dos alunos.

Veja:

ORIENTAÇÕES PARA A ROTINA DE ESTUDOS DOS DISCENTES

Prezados Alunos, Pais ou Responsáveis

Estamos enviando para casa um estudo dirigido, em anexo resumos e atividades referentes ao primeiro e segundo bimestre de todos os componentes curriculares para que sejam realizados em casa. Será encaminhado o contato dos professores para esclarecer possíveis dúvidas sobre os conteúdos a serem trabalhados nos bimestres.

ESTUDO DIRIGIDO

É uma técnica de ensino, apoiada por material didático especificamente projetado para conduzir o aluno através de um processo de aprendizado basicamente autodidata. O estudo dirigido não é um fato educativo isolado, mas parte de uma concepção pedagógica, uma continuidade de ações de todo o processo educacional.

O estudo dirigido apresenta duas funções principais...

- A primeira é de consolidação dos conhecimentos por meio de uma combinação da explicação do professor com exercícios.

- A segunda, é a busca da solução dos problemas por meio de questões que os alunos possam resolver criativamente e de forma independente.

O estudo dirigido procura:

- Desenvolver habilidades e hábitos de trabalho de forma independente e criativo; Sistematizar e consolidar conhecimentos, habilidades e hábitos; Possibilitar a cada aluno, individualmente, resolver problemas, vencer dificuldades e desenvolver métodos próprios de aprendizagem; Possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de trabalhar, de forma livre e criativa, com os conhecimentos adquiridos, aplicando-os a situações novas, referentes a problemas cotidianos da sua vivência e a problemas mais amplos da vida social; Possibilitar ao professor a observação de cada aluno em suas dificuldades e progressos, bem como a verificação da eficácia do seu próprio trabalho na condução do ensino

Sugerimos algumas dicas para os Pais e/ou Responsáveis

- Crie uma rotina de estudos em casa;

- Ofereça um ambiente tranquilo e organizado para que seu filho (a) realize as atividades;

- Converse com seu filho sobre o momento e a importância de manter a rotina de estudos;

- Ajude ele a estudar sempre no mesmo horário e respeite sua programação;

- Qualquer dúvida entre em contato com o (a) professor (a) ou com a gestão escolar;

Dicas para os alunos:

- Organize sua rotina de estudo;

- Importante que organize e guarde as atividades até o momento da devolução;

- Faça se possível, registros das suas atividades, estas serão utilizadas para que o professor analise e avalie seu desempenho;

- Obedeça e respeite seus pais;

- Escolha um local silencioso e adequado para estudar;

- Sono é muito importante! Ajuda na aprendizagem;

Você é capaz! Seja paciente, com dedicação e organização conseguirá ter êxito nos estudos.

Um Abraço Virtual

Bons Estudos.

Fique em Casa!

Servidores da Escola Municipal São Francisco

---------------------------------

