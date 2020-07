Papa Francisco doa respirador para Diocese de Óbidos

Na manhã desta quarta-feira (15), Dom Bernardo Johannes Bahlmann, fez a entrega oficial de um respirador pulmonar e um medidor de temperatura ao Frei Nicolau, responsável pelo Hospital Dom Floriano e ao Frei Joel, responsável pelo Barco Hospital Papa Francisco. Estes aparelhos são provenientes do Papa Francisco através da Nunciatura Apostólica. Eles servirão no tratamento de pacientes diagnosticados com a covid-19.

No fim do último mês, o Papa doou 35 respiradores artificiais para auxiliar 13 países, entre eles o Brasil, no combate ao novo coronavírus. Três equipamentos foram destinados a hospitais do Pará. Um deles ficará no Hospital Divina Providência, em Marituba. Outro respirador mecânico foi destinado ao Hospital de Campanha em Marabá, para atender os povos indígenas. Cada aparelho custou em média R$ 80 mil e foi importado da China.

Para nós foi mais uma manifestação de caridade do Papa Francisco através do Núncio Apostólico Dom Giovanni d´Aniello, que presenteou nossa Diocese com o respirador e com um medidor de temperatura. Todos nós sabemos do grande carinho que o Papa Francisco tem para com a Amazônia e como ele olha com atenção a porção do povo de Deus que está presente neste lugar.

Nós rendemos graças ao nosso Deus, que é Uno e Trino, por mais esta ação de desprendimento e de caridade da Igreja para continuarmos nossa missão salvando vidas.

Bendito seja Deus para Sempre!

