Rodovia PA-437, em Óbidos, receberá mais oito quilômetros de asfalto

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) concluirá, nos próximos 60 dias, os processos de licitação para pavimentação de quatro rodovias, sendo três na Região de Integração do Baixo Amazonas e uma na Região de Integração do Xingu. Serão asfaltadas as PAs 254 (Oriximiná), 437 (Óbidos) e 439 (Oriximiná) no Baixo Amazonas e a PA-370, no Xingu.

Nas rodovias 254 e 439, localizadas no município de Oriximiná, na região do Baixo Amazonas, serão pavimentados mais de 65 quilômetros, sendo que a PA 254, que é a maior rodovia estadual em extensão, com mais de 382 quilômetros, receberá 48 quilômetros de asfalto. Já a PA-439, que tem 25 quilômetros de extensão, terá mais 17 quilômetros de asfalto. No ano passado, a PA-439 recebeu 3,5 quilômetros de asfalto.

A rodovia PA-437, que fica em Óbidos, receberá mais oito quilômetros de asfalto, que se somarão aos 4,5 quilômetros de pavimento recebidos pelo Governo em 2019, totalizando a pavimentação da rodovia.

Rodovia estratégica para a região do Xingu, a PA-370 terá 34,5 quilômetros asfaltados no trecho da Transuruará até a Usina de Curuá-Una, há 70 quilômetros de Santarém, no Oeste do Pará. Com uma extensão de 122 quilômetros, atualmente a rodovia tem 66 quilômetros de pavimento asfáltico.

Com exceção da PA-437 que já teve edital de aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), as outras três rodovias terão o aviso de licitação publicado ainda esta semana.

A PA-439 receberá asfalto no trecho entre o centro do município de Oriximiná até o entroncamento da PA-254, que também receberá, pela primeira vez, asfalto em parte da sua extensão. O investimento será de mais de R$ 22 milhões.

A PA-254, maior rodovia do estado do Pará, com mais de 380 quilômetros de extensão, receberá pela primeira vez, serviços de pavimentação em um trecho ao longo da sua extensão. A rodovia receberá 48 quilômetros de asfaltamento no trecho entre a PA-439 até a vila de Cipoal, localizada no município de Oriximiná. O investimento do Governo do Estado é de mais de R$ 67 milhões. Ao todo a PA-254 passa por nove municípios da região do Oeste do Pará.

“Será a primeira vez que a maior rodovia em extensão do Pará receberá pavimentação asfáltica, resultado do compromisso do governador Helder Barbalho com o povo de todas as regiões do Estado. Mudou-se a velha estratégia de investir maciçamente recursos de forma prioritária nos municípios próximos da capital paraense”, destaca Pádua Andrade, titular da Setran.

Na PA 437, que fica no município de Óbidos, serão investidos quase R$ 13 milhões no trecho entre o município de Óbidos até a PA-254.

Projeto de Desenvolvimento e Integração Regional do Pará - O investimento do Governo do Pará para pavimentação das quatro rodovias é oriundo de fundos internacionais captados pelo Governo do Estado para o Programa de Desenvolvimento e Integração Regional do Estado do Pará (Prodeir), que vai pavimentar mais de 500 quilômetros de rodovias em seis regiões de Integração do Estado do Pará, a construção de seis postos de fiscalização de peso de veículos, e ainda a construção e substituição de ponte de madeira por concreto. Um investimento de R$ 800 milhões.

Nas regiões do Baixo Amazonas serão beneficiadas cinco rodovias e no Xingu outras duas rodovias. Todas as licitações do Prodeir devem ocorrer durante este ano.

Fonte: Agência Pará

