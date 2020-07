SANT’ANA 2020:  A procissão saiu da Igreja de Lourdes, noite dedicada às Anas

Na sexta-feira, dia 17, a Festividade de Senhora Sant´Ana dedicou o dia às Anas, cujo tema foi: “A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.!”

Neste dia, a Procissão (carreata) iniciou na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Bairro de Lourdes, percorreu várias ruas até chegar a Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, celebrada pelo Padre Idelbrando. A seguir o Vídeo da missa.

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, aconteceu uma Live onde houve leilão, transmitido pelas redes sociais. Segundo informações, este leilão foi um ensaio para o grande leilão de animais que acontecerá no dia 26, dia do encerramento da Festividade de Sant´Ana.

O responsável pela Liturgia desta noite foi a Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que teve como Noitários e Convidados: Comunitários da Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Comunidades das Ilhas, Pastoral do Dízimo, Membros da Pastoral Familiar, ECC, ACOB, Rotary Clube, as ANAS e Congregação Mariana Saída: Igreja Nossa Senhora de Lourdes

A seguir o vídeo da passagem da carreata, próximo a Catedral de Sant´Ana.

