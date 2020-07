SAN´ANA 2020: Leilão Virtual de Sant´Ana está confirmado para o dia 26 de julho

Este ano a Festividade de Sant´Ana está vivenciando uma programação especial por conta às medidas de combate a pandemia, sendo que a maioria das atividades estão sendo transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Festividade e que este site está retransmitindo diariamente.

As atividades da programação que estão sendo transmitida em Lives são: as missas diárias, a programação cultural, assim como os leilões que estão acontecendo no Cliper de Sant´Ana, comandada por Márcio Pinto.

Segundo informações, na noite desta terça-feira, dia 21, acontecerá a Live “Reviver Velhos Tempos”, e durante a Live acontecerá mais um Leilão, com os seguintes prêmios: Uma garrafa de cachaça doado pelo Empório da Família, um "Pingometro" com cachaça dentro, doado por Gláucia e Luís, um Bolo confeitado com leite ninho doado pelo Gico e um casal de suíno da raça Landrace, doado por Wilson Florenzano e família.

Depois da experiência desses mini-leilões, a coordenação da Festividade resolveu realizar o Tradicional Leilão de Animais, em forma de Live, que acontecerá no dia 26 de julho, que segundo Maranon, um dos membros da Coordenação da Festividade, será leiloado cerca de 20 animais. Lembrando que em anos anteriores o Leilão de Animais acontecia de forma presencial.

Para participar dos Leilões, as pessoas têm que se cadastrar em um grupo do Zap “LEILAO VIRTUAL SATANA 20”, criando especialmente para dar lances nos leilões, ou então os lances poderão ser dados diretamente nos comentários da Live. O telefone para participar do grupo do Zap é o seguinte: 093 99157-9480, falar com o Maranon.

