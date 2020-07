SANT’ANA 2020:  Na noite dedicada ao esporte a procissão saiu da sede do Vila Nova

Nesta quinta-feira, dia 23, a Festividade de Senhora Sant´Ana teve continuidade com a noite dedicada ao esporte e outras entidades, sendo que a procissão saiu da Sede da Associação Atlética Vila Nova, cujo tema foi: “Em vós está a fonte da vida, ó Senhor!”

Neste dia, a Procissão (carreata) iniciou Sede da Associação Atlética Vila Nova, Bairro da Cidade Nova, percorreu várias ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, celebrada pelo Padre Jorge. A seguir o Vídeo da missa.

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, por volta das 08h30 aconteceu a Live do Leilão, com os seguintes prêmios: Leitão assado, Bobe e outros prêmios.

O responsável pela Liturgia desta noite foram os Guardas de Sant’Ana, Pastoral Social, sendo que os Noitários e Convidados foram: Guardas de Sant’Ana, Pastoral Social, Servidores da Secretaria de Esporte e Lazer, Liga Desportiva Obidense e Clubes Filiados, Grupo de Caminhada de Fé com Sant’Ana e Grupo Amigos Caminhantes de Fé.

A seguir o vídeo da passagem da carreata, próximo a Catedral de Sant´Ana.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3557-sant-ana-2020-na-noite-dedicada-ao-esporte-a-procissao-saiu-da-sede-do-vila-nova#sigProId1318962c15 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.