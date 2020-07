Barco Hospital Papa Francisco atende comunidades do Igarapé das Fazendas, Juruti

Conforme programação de atendimentos do Barco Hospital Papa Francisco nas comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas, nesta quarta-feira, dia 22, teve prosseguimento e as comunidades do Igarapé das Fazendas, região do Lago Grande, município de Juruti, foram atendidas.

A população das comunidades do Lago Grande compareceu em peso para receber consultas dos médicos no Barco Hospital, que ficou ancorado próximo a Escola da comunidade da Vila Amaral.

Durante os atendimentos houve consultas com médicos de Clinica Geral, Exames de Raio X, Exames de Laboratórios, Eletro, Teste Rápido de Covid-19 e dispensação de medicamentos.

Conforme calendário desta viagem do Barco Hospital Papa Francisco, nesta quinta-feira, dia 23, está na Vila de Curuai, município de Santarém. Conforme cronograma, os atendimentos iniciaram no dia 21 e irão até o dia 30 de julho de 2020.

Confira as outras comunidades que serão visitadas:

- 24/07 - Santarém ( Vila Socorro)

- 25/07 - Santarém (Araixuna)

- 27/07 – Prainha ( Santa Maria Uruará)

- 28/07 – Prainha ( Boa Vista do Cuçari)

- 29/07 – Monte Alegre

- 30/07 – Prainha ( Pacoval).

As fotos seguintes são dos atendimentos realizados no Igarapé das Fazendas, Lago Grande.

