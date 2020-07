Sant`Ana 2020: Noite Católica de Cantores Obidenses foi sucesso

Na noite desta sexta-feira, dia 24, no Cliper de Sant´Ana, como atração cultural, aconteceu a Noite Católica de Cantores Obidenses, onde vários cantores obidenses se apresentaram cantando músicas Católica, sendo que a novidade deste ano é que as apresentações não teve público presencial, pois se apresentaram em uma live que teve bastante acessos, mostrado o sucesso desta noite cultura.

Durante a Live, apresentaram-se: Vânia Ferreira, Kamile Isabel, MAranon, Douglas Freire e Fiovana, Stefanny Lopes, Amaury Savino, Elisson Pimentel, Marilu e Douglas, Adriana Santos, Arthur Júnior, Paula Cantuário, Kadu Lopes, todos acompanhados por Joelson e Banda. A apresentação ficou por conta de Francisco Garcia e a transmissão foi feita por Odirlei Santos.

Hoje (25) tem a Procissão (Carreata) as 18h; Missa as 19h, logo após, no Cliper de Sant´Ana, terá Leilão e Seresta com o Trio Recordações, mais uma Live.

Neste domingo (26), será o encerramento da Festividade de Sant´Ana 2020, e durante todo o dia terá uma série de atividades, começando com a Alvorada (6h); as 12h iniciará o Bingão e em seguida terá o Leilão de Animais. Por volta da 18h acontecerá a Procissão (carreata), em seguida a Missa. Logo após a missa, haverá uma programação especial com os fogos de artifício, a meia noite, tudo transmitido ao vivo pelas redes sociais.

FOTOS...



