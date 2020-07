SANT’ANA 2020:  Dia dedicado a tradicional Procissão dos Motoristas

Neste sábado, dia 25, penúltimo dia da Festividade de Senhora Sant´Ana, a tradicional Procissão dos Motoristas teve início na sede da Associação dos Taxistas de Óbidos – ATO, cujo tema foi: “Quão amável ó Senhor, é vossa casa!”

A Procissão (carreata) dos Motoristas iniciou sede da Associação dos Taxistas de Óbidos – ATO, percorreu várias ruas da cidade até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e teve como celebrante o Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, com a participação de outros padres da Diocese.

Vídeo da missa.

O responsável pela Liturgia desta noite foi a SAV, Seminaristas e CRB Óbidos, sendo que os Noitários e Convidados foram: SAV, Seminaristas e CRB Óbidos, Associação dos taxistas de Óbidos – ATO, DEMUTRAN e DETRAN

A seguir o vídeo da passagem da carreata, próximo a Catedral de Sant´Ana.

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, por volta das 08h30 aconteceu a Live do Leilão, com os seguintes prêmios: Bolo, Tambaquis, Wisk, destacamos as camisas do Paysandu e do Remo, as quais foram vendidas por 5200 reais cada uma, relógio, Queijonó e outros prêmios. Depois aconteceu a apresentação da noite católica.

Vídeo do Leilão.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3564-sant-ana-2020-dia-dedicado-a-tradicional-procissao-dos-motoristas#sigProId6013e55cdc View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3564-sant-ana-2020-dia-dedicado-a-tradicional-procissao-dos-motoristas#sigProId9c552288fe View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.