Festividade de Sant´Ana 2020 encerra com procissão e queima de fogos

A Festividade de Sant´Ana 2020, em Óbidos, Pará, ficará para a história. Iniciou no dia 12 de julho com o Círio, que este ano, diferente dos anos anteriores por conta da pandemia, aconteceu em forma de carreata pelas ruas da cidade. As programações culturais e religiosas foram, em sua maioria, transmitidas via Web, sem a presença maciça do povo, como em anos anteriores.

Neste domingo, dia 26, no final da tarde, foi realizada a tradicional procissão (carreata) de encerramento da Festividade de Sat´Ana que iniciou em frente da Catedral, por volta das 19h, percorreu várias ruas da cidade retornado a Catedral de Sant´Ana, onde houve a missa de encerramento celebrada por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, e auxiliares.

Este ano as Barracas não funcionaram, no Cliper houveram as atividades de leilões, almoços servidos através de entrega e Lives da programação cultural, sem público, por conta da pandemia. Mesmo assim, a Festividade cumpriu toda uma programação especial, sempre com transmissões ao vivo pelas redes sociais.

Durante a missa, em mais uma Live, o Diretor da Festividade de 2019, Aucimário Santos e esposa Melinda Savino, representando toda a coordenação da festividade, e Dom Bernardo, agradeceram a participação da população em geral e aos colaboradores, que fizeram acontecer a festividade contribuindo de forma espontânea com a organização da festividade, nas várias comissões. Como também, agradeceram a população obidense que participou, a distância, de forma efetiva para o sucesso da festividade.

Video



Depois de um leilão, a Banda dos Apóstolos de Sant´Ana se apresentaram no Cliper de Sant´Ana e pontualmente a meia noite iniciou a queima de fogos, neste domingo, dia 26, marcando assim, o encerramento oficial das festividades de Senhora Sant´Ana 2020, em Óbidos.

As transmissões das Lives foram feitas por Ordilei Santos, que este site retransmitiu em sua maioria.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3567-festividade-de-sant-ana-2020-encerra-com-procissao-e-queima-de-fogos#sigProIdcdaed784ed View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3567-festividade-de-sant-ana-2020-encerra-com-procissao-e-queima-de-fogos#sigProId183559a87d View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.