Leilão Virtual da Festividade de Sant´Ana 2020 arrecadou mais de 122 mil reais

Durante a Festividade de Sant´Ana acontecem vários eventos, um desses eventos é o Leilão de Animais, um dos mais esperados pela população obidense, principalmente os pecuaristas de Óbidos, o qual ocorreu no Cliper de Sant´Ana neste domingo, dia 26, com transmissão via Web devido o distanciamento social por conta da pandemia, o qual iniciou por volta das 14h e terminou as 18h.

Segundo os organizadores do evento, este ano foi leiloado cerca de 50 animais, sendo que o valor arrecadado foi de R$ 122.620,00 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais), sem contabilizar o valor arrecadado para a Santa Casa.

Destacamos o esforça da organização em realizar o Leilão em uma Live, pela primeira vez, pois mesmo diante das dificuldades em arrecadar e transportar os animais devido a pandemia, o Leilão foi realizado com sucesso. Cerca de 50 animais foram leiloados, e a população obidense se mobilizou via redes sociais e conseguiram participar de um dos maiores leilões do oeste paraense.

Durante o leilão destacamos o leilão dos seguintes animais, com maiores valores leiloados:

- Garrote doado por Alex, da Fazenda das Colinas, o qual foi arrematado por Eric Amaral, da Fazenda Vip, pelo valor de R$ 10.200, 00;

- Novilha doada por Beto Canto da Fazenda Cantão foi arrematada por Vinícius Savino, pelo valor de R$ 8.200,00.

- Novilha doada por Álvaro Canto foi arrematado do por Eládio Canto da Fazenda Garantia, por R$ 8.000,00 e foi doado para a Santa Casa; Diego Canto arrematou por R$ 5.000,00 e doou novamente. Foi arrematada por R$ 4.200,00 por Bebel Canto, que doada novamente. Finalmente foi arrematada por Francisco por R$ 3.000,00.

- Garrote doado por Eládio Canto da Fazenda Garantia foi vendido por R$ 6.900,00, arrematado por Gico Amaral;

- Um boi da raça Gir leiteiro doado por Gico Amaral foi arrematado por Onestaldo Costa pelo valor de R$ 5.100,00;

Durante o Leilão, as pessoas arremataram alguns animais, doaram para serem leiloados novamente em favor da Santa Casa de Misericórdia, com o intuito de ajudar o Hospital que presta serviços de saúde à população obidense.

O Leilão contou com o empenho dos leiloeiros Márcio Pinto, Edsérgio Moraes e Jorge, para conseguir os maiores lances nos animais e com certeza conseguiram. Senhora Sant´Ana agradece!

