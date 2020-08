Licitação aberta para contratar empresa promotora de Concurso Público em Óbidos

A Prefeitura do Município de Óbidos/PA, através da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano tornou público dia 24/07/20, o Edital Nº 002/2020, de licitação para contratação de Instituição para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização do 7º Concurso Público para provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará.

A abertura da licitação para contratar empresa promotora de Concurso Público de Óbidos foi anunciada através do Edital Nº 002/2020/PMO/SEMAD publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, na sexta-feira, dia 24/07/2020.

Objeto do Edital Nº 002/2020/PMO/SEMAD

Chamamento Público para contratação de Instituição para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pará, abrangendo as provas objetivas, discursivas e de títulos, de acordo com as especificidades dos cargos com fornecimento completo de recursos materiais, humanos e a execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda logística necessária à execução dos serviços, nas condições estabelecidas pelo presente Edital e no termo de referência.

A prefeitura começou a receber as propostas das empresas promotoras de concurso na segunda-feira, dia 27, e irá até o dia 15 setembro de 2020. A seção pública para a abertura dos envelopes e análise das propostas e documentações acontecerá no dia 16/09/2020, às 09 horas.

O concurso visa à contratação de profissionais para integrar o quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos e estão previstas 537 vagas para diversos cargos que abrangem todos os níveis de escolaridade.

Serviços:

Endereço para envio dos envelopes: Prefeitura Municipal de Óbidos - PA/Protocolo do Setor de Administração da PMO, sito à Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 - Centro, Fone: (93) 3547-3044 - Ramal 207; no horário de 8h às 13h, e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

