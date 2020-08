Pará já emite novo modelo de Carteira de Identidade

Desde segunda-feira (10), a Polícia Civil do Pará começou a emitir a nova versão da Carteira de Identidade. A emissão do novo RG está disponível em todos os postos de Belém e do estado e poderá ser solicitada por quem vai emitir pela primeira vez ou para aqueles que forem providenciar a segunda via. Os documentos no modelo antigo continuarão valendo.

Segundo Jorge Almeida, diretor de identificação da Polícia Civil do Pará, entre as mudanças no novo RG estão a dimensão reduzida e os dispositivos que aumentarão a segurança contra falsificação. "É com muita alegria que damos esse grande passo para implantação do novo modelo da carteira de identidade. Esse novo modelo é de menor tamanho, mas com dispositivos que vão aumentar a segurança contra falsificações", destacou Almeida.

Outra novidade é que o novo modelo possibilita ao cidadão incluir informações de outros documentos como título de eleitor, numeração da carteira de trabalho, certificado militar, carteira nacional de habilitação, além de outros dados como indicativos de necessidades especiais e tipo sanguíneo.

A nova RG também conta um QR Code, que é um dispositivo de resposta rápida e serve para garantir a autenticidade do documento. O cidadão também poderá optar por colocar o seu nome social no documento, sem a necessidade de alteração do registro civil.

As mudanças na carteira de identidade seguem as regras do Decreto Federal nº 9.278/2018, que padroniza o documento nacionalmente.

Atendimento - Respeitando o decreto estadual e o distanciamento social, os postos de identificação da Polícia Civil voltaram a funcionar com atendimento gradual de 60% do quadro funcional.

Para solicitar a emissão do documento de identidade é necessário fazer o agendamento online (clique aqui).

