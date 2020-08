Círio de Nazaré 2020 não terá romarias, confira a programação

O Arcebispo Metropolitano de Belém anunciou nesta quinta-feira, dia 06, que as romarias do Círio de Nazaré 2020 estão canceladas e que a festividade será realizada sem a presença física de fieis, com uma programação especial, que será transmitida pela TV Nazaré e através das redes sociais. A programação foi pensada de acordo com as normas de segurança por conta do COVID-19.

Diante um cenário de incertezas em função da pandemia mundial, a Arquidiocese de Belém, junto aos Padres Barnabitas e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) posicionaram-se quanto à realização da 228º edição do Círio de Nazaré, durante uma coletiva de imprensa que aconteceu nesta quinta-feira (06), no Santuário da Rainha da Amazônia.

Durante o evento, os corações de milhares de fiéis se aqueceram com a confirmação do Círio 2020, de uma forma completamente inovadora e de fácil acesso a todos. Apesar das novidades, a tradição se manteve neste novo formato: a Apresentação do Manto e as missas da Quinzena Mariana acontecerão normalmente no Santuário da Rainha da Amazônia, além da exposição da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no altar da Praça Santuário.

Na ocasião também foi apresentada mais uma novidade: a TV Círio, disponibilizada no YouTube, foi inaugurada. Através dela serão exibidos conteúdos exclusivos bem como documentários, imagens de edições passadas do Círio de Nazaré, testemunhos de fé e muito mais.

O momento contou com a presença de Dom Alberto Taveira Corrêa (Arcebispo Metropolitano de Belém); Dom Antônio de Assis Ribeiro (Bispo Auxiliar de Belém); Padre Luiz Carlos Maria N. Gonçalves (Reitor da Basílica Santuário de Nazaré); Cônego Roberto Cavalli (Cura da Catedral de Belém) e Albano Martins (Diretor Coordenador do Círio 2020).

Segundo o Arcebispo, mesmo que em vários lugares da região e em outras paragens tenham tido que cancelar seus eventos e festividades, o povo paraense participará da grande festa da Rainha da Amazônia, mas de um outra forma. “Nós optamos por fazer o Círio, do jeito que for possível e com a compreensão, colaboração e participação de todos! Muitas pessoas perguntam sobre os ícones do Círio: Imagem peregrina, procissões da transladação e do dia do Círio, corda! Mesmo com muita dor no coração, cabe-me dizer que não poderemos fazer tudo de acordo com nossos costumes e linda tradição! Sabemos que não será possível ter a multidão pelas ruas do jeito que gostamos e é próprio do povo paraense”, disse.

Confira a programação oficial do Círio de Nazaré 2020:

Dia 09/10/2020 – Sexta-feira

18h – Missa na Basílica-Santuário, celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa

18h30 – Apresentação do Manto de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio 2020

19h30 – Live Musical – Grupo Ama, na Basílica Santuário

Dia 10/10/2020 – Sábado

09h30 – Pregação na Basílica Santuário, pelo Padre João Paulo Dantas

11h30 – Descida da Imagem Original

17h – Missa na Capela do Colégio Gentil Bittencourt

18h – Exibição do documentário “Plácido”

18h30 – Exibição de documentário com grandes momentos da Trasladação

19h – Live Musical com transmissão ao vivo da decoração da Berlinda

20h30 – Queima de fogos (balsa no Rio Guamá), às proximidades da

Catedral da Sé

20h45 – Bênção do Cônego Roberto Cavalli

Dia 11/10/2020 – Domingo

07h – Missa na Catedral, celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa

08h – Início da programação televisiva (documentários, entrevistas, grandes momentos do Círio, Círios antigos, testemunhos de fé e conversão, sobrevoo da Imagem Peregrina sobre hospitais da cidade, etc.)

10h – Terço Mariano, com Dom Alberto Taveira Corrêa

10h30 – Sequência da programação televisiva

11h30 – Missa de Encerramento do Círio 2020, celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

12h30 – Encerramento da programação

Quinzena Mariana (de 12 a 25/10/2020)

05h15 – Terço da Alvorada – Basílica-Santuário

08h – Visitação da Imagem Peregrina à hospitais na Região Metropolitana

12h – Exposição da Imagem Peregrina no Altar Central da Praça Santuário

18h – Missas da Festividade – Basílica-Santuário

21h – Encerramento da visitação

FONTE: Santuário de Nazaré

Foto de João Canto

