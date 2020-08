Empresa Laghi Engenharia apresenta Projeto da Orla de Óbidos

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 07, a apresentação técnica do Projeto de Recuperação da Orla da cidade de Óbidos, no oeste do Pará, pelo Engenheiro Antônio Veríssimo, da Empresa Laghi Engenharia, vencedora do processo de licitação.

O projeto tem como objetivo a reconstrução da Orla da Cidade de Óbidos, bem como fazer a contenção da barreira que nos últimos anos vem sofrendo erosão, cujo a ordem de serviço das obras já foi assinada.

Durante a apresentação, que aconteceu no gabinete da Prefeitura estiveram presentes o prefeito Chico Alfaia, Vereador Preto Souza, Bispo Dom Bernardo, Secretário Amarildo Bentes ( SEMPOF), o advogado Aucimário Santos, equipe técnica da Secretaria de Planejamento e imprensa.

