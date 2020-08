Em Óbidos, está acontecendo o I Concurso Virtual da Rainha do Folclore

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos está promovendo o I Concurso Virtual da Rainha do Folclore Obidense, do qual estão concorrendo quatro jovens obidenses.

A eleição da Rainha se dará em várias etapas, sendo que uma dessas etapas será divulgado um vídeo, com enredo produzido pela própria candidata, abordando temas relacionados ao Folclore Amazónico/Obidense. O Vídeo será postado na página do concurso, o qual será julgado por um corpo de jurado e também por Likes nas redes sociais.

Na etapa final será realizado a avaliação do Júri Técnico da performance das candidatas ao Título de Rainha do Folclore Obidense.

Confira o endereço da página do concurso que estamos postando a seguir, onde poderão ver as fotos, os vídeos das candidatas e as demais regras.

As premiações serão as seguintes: 1º Lugar: 500 reais; 2º Lugar: 200 reais e 3º Lugar: 100 reais.

Conheça as candidatas.

CANDIDATA: Valéria da Silveira Freitas

CIDADE: Óbidos

TEMA: Lavadeiras Ribeirinhas

PROFISSÃO: Modelo

CANDIDATA: Mariane Amaral Nogueira

CIDADE: Óbidos

TEMA: Viva a Cultura Popular com a festa de Boi Bumbá

PROFISSÃO: Empreendedora

CANDIDATA: Karine Kyara Barros Alves

CIDADE: Óbidos

TEMA: Sou Cabocla Pauxiara

PROFISSÃO: Jogadora de Volley

CANDIDATA: Aline Vasconcelos

CIDADE: Óbidos

TEMA: Iara sedutora das Águas

PROFISSÃO: Estudante de Nutrição

