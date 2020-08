Valéria Freitas foi a vencedora do Concurso Rainha do Folclore Obidense

Encerrou neste sábado, dia 22, o I Concurso Virtual da Rainha do Folclore Obidense que teve como vencedora a jovem Valéria da Silveira Freitas.

O I Concurso Virtual da Rainha do Folclore foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos, que tem como Secretário, o Prof. Sávio Ricart, o qual aconteceu em várias etapas com a participação de quatros jovens obidenses: Aline Vasconcelos, Karine Kyara Barros, Mariane Amaral Nogueira, Valéria da Silveira Freitas.

Em uma das etapas as candidatas tiveram que desenvolveram um tema que apresentaram em vídeo, os quais foram postados e votados pelas redes sociais. Na última etapa, as candidatas foram avaliadas por um júri técnico e somando as pontuações da votação popular, a vitória foi para Valéria da Silveira Freitas, que teve como tema: Lavadeiras Ribeirinhas, uma resistência Amazônica.

A final do Concurso foi apresentada em uma Live, que teve como apresentadores Gracerlaine e Patrick, na qual as candidatas estiveram presentes, desfilaram e puderam assistir as performances que foram apresentadas durante a Live, e finalizando o evento foi divulgado o resultado das vencedoras.

CLIQUE AQUI PARA REVER A LIVE

RESULTADO

Rainha do Folclore Obidense: Valéria Freitas Silveira, que venceu por aclamação popular e jurados.

1º Princesa: Mariane Amaral

2º Princesa: Karine Kiara

www.obidos.net.br – Foto de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3631-valeria-freitas-silveira-foi-a-vencedora-do-concurso-rainha-do-folclore-obidense#sigProId7be561672e View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.