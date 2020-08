SETUR lança campanha de incentivo à retomada do turismo no Pará

Para fortalecer e incentivar a recuperação do turismo paraense – que assim como no restante do planeta foi fortemente afetado pela pandemia de Covid-19 -, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) lança a campanha publicitária #RedescobrirOPará nesta terça-feira (25), às 17 h, em reunião online aberta pelo aplicativo Zoom. A iniciativa, direcionada principalmente para empresas e municípios, é uma das ações que compõem o Plano “Abre Caminho”, cujo objetivo maior é guiar a retomada da atividade turística no Pará.

“A campanha #RedescobrirOPará, criada no âmbito do Plano Abre Caminho, foi estruturada em conjunto com a iniciativa privada, com o objetivo de fomentar o turismo dentro do próprio Pará. Nossa ideia é que o paraense possa, ao redescobrir o seu Estado, ajudar as empresas que atuam nesse setor da economia na recuperação da crise financeira imposta por conta do novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19”, explica o secretário de Estado de Turismo, André Dias.

Para os interessados em aderir à campanha, a Setur preparou materiais para impressão, como cartazes, para serem afixados em pontos físicos, e adesivos para distribuição aos visitantes. Os cartazes permitem, inclusive, que as empresas participantes façam a inserção da logomarca do seu estabelecimento, respeitando os tamanhos indicados nos arquivos, conforme o manual de uso. Já os adesivos não podem ser modificados, mas servem como boas opções de brinde, que podem ser entregues em situações de despedida, como checkouts e/ou pagamentos de contas.

CLIQUE AQUI PARA VER DICAS DE TURISMO NO OESTE DO PARÁ

Fonte: Agência Pará

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.