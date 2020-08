O escritor obidense Inglez de Souza foi discutido em conferência

O Instituto Silvio Meira – ISM, em parceria com a Universidade da Amazônia – UNAMA, está promovendo o evento “As XIII Cátedras”, e nesta sexta-feira, dia 28, aconteceu a Live, onde o Prof. Dr. Itamar Paulino, da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, realizou a conferência sobre o escritor e jurista obidense, fundador da Academia Brasileira de Letras, Inglez de Souza, que foi mediada pelo jurista e escritor obidense Célio Simões de Souza, acadêmico da Academia Artística e Literária de Óbidos-AALO e Academia Paraense de Letras - APL.

Célio Simões, como moderador do evento, iniciou sua fala apresentando o Prof. Itamar, falou sobre os organizadores do evento e fez o seguinte questionamento: “Inglês de Souza, era o escritor que virou jurista ou jurista que virou escritor?”

O Professor Itamar abordou sobre a biografia, o lado jurídico e a vida literária de Inglez de Souza, dissertando sobre seus contos e o realismo. Destacou os contos “A Feiticeira”, “Acauã”, e “A Quadrilha de Jacó Patacho”. Esses e outros contos estão no livro Contos Amazônicos, de Inglez de Souza, e poderão ser acessados e lidos neste Link.

No decorrer da conferência o Professor Itamar comentou sobre o Inglês de Souza “raiz”, o qual, segundo o conferencista, permeia toda a obra do autor, e assim comentou: “Inglêz de Souza era um apaixonado pela vida amazônica, pois ele é um amazônico, ele é de raiz obidense, ele tem esse pé enraizado no torrão de Óbidos e o resultado disso é que ele vai fazer a defesa do caboclo de Óbidos. Ele vai fazer a defesa do caboclo que nasce que vive que experimenta a cultura amazônica, respeitando toda a lógica da natureza”.

O conteúdo completo da conferência pode ser revisto no vídeo seguinte:

O evento é de iniciativa do Instituto Silvio Meira, que é una academia de Direito que possui 12 cátedras para homenagear grandes juristas falecidos. O ISM tem como presidente Dr. André Meira, organizador do evento, que também participou da Live.

