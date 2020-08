Contenção da Barreira e Orla de Óbidos

Otávio Figueira.

É uma alegria para nós, obidenses, sabermos do início das obras da orla da cidade que contempla a contenção da nossa tradicional, memorável, mirante e bucólica Barreira.

Convém, contudo, lembrar que esta edificação é de fundamental importância não só para o paisagismo, como também para guarnecer e proteger à Cidade Presépio dos efeitos da erosão principalmente em época das chuvas.

Sabemos, pois, que é uma obra de engenharia muito complexa devido ao próprio local "enfrentar" nada mais, nada menos que o nosso majestoso Rio Amazonas de incontáveis mistérios e encantos.

Como no jogo de futebol, porém, em que os torcedores se tornam potenciais "técnicos", nessa obra, com certeza, teremos uma população de "engenheiros" palpiteiros.

No entanto, a meu sentir, isso é muito bom, desde que as opiniões sejam respeitadas e os esclarecimentos técnicos também, pois o povo já tem antecedentes de obras iniciadas e não concluídas, que, por si só, o deixa com a pulga atrás da orelha.

É evidente que, como a Palavra de Deus tão bem expressa para o dia de hoje: "Vigiai, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora", reflete bem que a população tem que fiscalizar, cobrar, participar, exigir transparência, enfim, tudo que possa ajudar a concluir essa imponente obra para nossa cidade.

Portanto, o momento exige união, tranquilidade, respeito mútuo, paz e muita oração para que esse evento não sofra quaisquer soluções de continuidade.

Que à nossa felicidade, neste caso específico, tenha o ciclo de vida concluído: início, meio e fim!

Parabéns conterrâneos! Salve Sant'Ana! Obrigado Deus!

Imagem reprodução do Projeto Orla, apresentado pelo Engenheiro da empresa Laghi Engenharia.

Foto aérea de Mauro Pantoja.

