Dr. Evander Batista assume a Coordenação em Saúde da Mulher e da Criança, UFPA-Bragança

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 31, a posse do obidense Prof. Dr. Evander Batista, como novo Coordenador da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da Criança - Convênio Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria / Universidade Federal do Pará - Bragança - Pará, serão dois anos de gestão.

A indicação do Prof. Evander de Jesus Batista foi comunicada pelo Colegiado da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da Criança, que lhe deu posse na presença dos Conselheiros, sendo que durante o evento, o Professor Evander foi apresentado ao conselheiros, e os membros do Conselho fizeram suas falas de agradecimento a gestão anterior, Prof. Sebastião, e também se manifestaram sobre o apoio ao novo gestor, Prof. Evander Batista, que também se manifestou e agradeceu o convite e disse que está aberto para contribuir no que for possível.

Prof. Dr. Evander Batista

O Prof. Dr. Evander Batista é obidense, Mestre em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999). Doutor em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003). Professor Classe D, Associado, Nível IV do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Biofísica, com ênfase em Doenças Tropicais, Parasitologia, Entamoeba histolytica, Parasitoses intestinais e Biologia Celular. Microscopia Eletrônica de Transmissão e Varredura. Atualmente é professor do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA.

