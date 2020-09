Em Óbidos, partidos políticos se preparam para suas Convenções

Confira a agenda das convenções partidárias, em Óbidos, que deverão acontecer até o dia 16 de setembro de 2020.

Com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 107/2020, que adiou as Eleições Municipais 2020, para 15 de novembro e 29 de novembro, todos os prazos eleitorais foram prorrogados. Assim, as convenções partidárias para a escolha de candidatos foram prorrogadas para o período de 31 de agosto a 16 de setembro.

Nesse sentido, em Óbidos, os partidos políticos estão se mobilizado para realizarem as suas convenções partidárias, onde as agremiações deverão realizar suas convenções em formato virtual, por conta da pandemia, para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias, desde que obedeçam aos prazos aplicáveis nas Eleições 2020 e às regras gerais da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e da Resolução TSE nº 23.609/2019, com as adaptações previstas quanto à abertura do livro-ata, registro de dados, lista de presença e respectivas assinaturas.

As convenções partidárias em Óbidos estão agendadas, conforme relação abaixo:

PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro - MDB

LOCAL DA CONVENÇÃO: Sede do Posto Renascer, Rua 15 de Novembro s/n

DATA/HORA: 10/09/2020, às 19h,

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: Jaime Silva

PARTIDO: Partido Social Democrático - PSD

LOCAL DA CONVENÇÃO: Sede do Poço Renascer, Rua 15 de Novembro s/n

DATA/HORA: 10/09/2020, às 19h.

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: -

PARTIDO: Democracia Cristã – DC

LOCAL DA CONVENÇÃO: Av. Nelson Souza, nº 3157

DATA/HORA: 12/09/2020, às 16h30

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: -

PARTIDO: Partido Liberal - PL

LOCAL DA CONVENÇÃO: Associação dos Moradores do Bairro do São Francisco

DATA/HORA: 13/09/2020, às 10h

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: Chico Alfaia

PARTIDO: Partido Comunista do Brasil - PCdoB

LOCAL DA CONVENÇÃO: Câmara Municipal de Óbidos, Rua Dep. Raimundo Chaves, 348;

DATA/HORA: 13/09/2020, ás 10h

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: Isomar Barros

PARTIDO: Partido dos Trabalhadores - PT

LOCAL DA CONVENÇÃO: Av. Nelson Souza n°1555 D, Perpétuo Socorro.

DATA/HORA: 13/09/2020 a partir das 17 horas

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: Jorge Ary Ferreira

PARTIDO: REPUBLICANO

LOCAL DA CONVENÇÃO: Rua Dep. Raimundo Chaves, 188

DATA/HORA: 13/09/2020, às 22h

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: Rose Barros

PARTIDO: AVANTE

LOCAL DA CONVENÃO: Câmara Municipal de Óbidos

DATA/HORA: 14/09/2020, às 18h

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: Professora Cárlea Baraúna

PARTIDO: PODEMOS

LOCAL DA CONVENÇÃO: A definir

DATA/HORA:

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO: Rosinaldo Cardoso

PARTIDO: Democracia Cristã PSDC

LOCAL DA CONVENÇÃO: Não recebemos informações, quando recebermos informaremos.

DATA/HORA:

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO:

