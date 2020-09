Jorge Ary Ferreira (PT) e Alta Santarém (PT) são candidatos à Prefeitura de Óbidos

Aconteceu neste sábado, dia 13, em Óbidos a convenção partidária do Partido dos Trabalhadores (PT), quando a plenária oficializou as candidaturas de Jorge Ary Ferreira (PT) e Alta Santarém (PT), para concorrerem à Prefeitura de Óbidos no pleito de 2020.

A convenção é o cumprimento da legislação eleitoral e visa as eleições de 15 de novembro de 2020, para prefeito e vereadores.

Durante a solenidade, inicialmente foi formada a mesa pelo presidente e a vice do partido, Célio Moreira e Zandra Cardoso, o candidato Jorge Ary Ferreira e como convidado Izomar Barros (PcdoB). O presidente da mesa fez os encaminhamentos e apresentou os candidatos a vereadores pelo PT à plenária que foram aprovados para concorrerem a eleição, os quais se apresentaram e falaram de suas plataformas que irão defender durante a campanha.

Em seguida, os nomes de Jorge Ary Ferreira (PT) e Alta Amorim Santarém (PT) foram colocados para votação como candidatos a prefeito e vice, respectivamente, os quais foram aprovados e concorrerão nas eleições municipais. Em seguida os candidatos utilizaram a palavra e falaram sobre suas plataformas e destacaram a gestão participativa para administrar Óbidos.

Assim, chapa está colocada para a população obidenses avaliar durante as eleições municipais que acontecerá no dia 15 de novembro de 2020.

