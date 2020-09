NOTA DE FALECIMENTO: Padre Luís Augusto Amaral Sarazzim

Comunicamos, com grande pesar, o falecimento do Reverendíssimo Senhor PADRE LUÍS AUGUSTO AMARAL SARAZZIM, pároco da Paróquia de São Raimundo Nonato – Curuá-PA, aos 15 de setembro de 2020, por volta das 17h30, no Hospital de Itaituba-PA.

Padre Luís tem 57 anos e foi mais uma vítima do novo coronavírus, por este motivo ele será enterrado em Itaituba, no jazigo da Diocese de Itaituba.

Elevemos nossas orações em sufrágio de sua alma, rogando ao Cristo, Sacerdote misericordioso e fiel, que acolha na eterna liturgia celestial aquele que foi ornado na terra com a graça do sacerdócio ministerial em favor do povo de Deus.

Maria, Mãe de Deus e nossa, acolha esse seu filho dileto na morada celestial.

Descanse em Paz Padre Luís !

Dom Bernardo Johannes Bahlmann

Bispo Diocesano de Óbidos

