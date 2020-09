Avante indica a chapa Cárlea Baraúna e Gracenilson de Souza à prefeitura de Óbidos

No dia Internacional da Democracia, segunda-feira, dia 15 de setembro, o partido Avante definiu em sua convenção, que foi realizada na Câmara Municipal de Óbidos, a candidata a prefeita Wilza Cárlea Baraúna de Aquino e como vice Gracenilson de Souza, membros do partido Avante, os quais concorrerão à prefeitura de Óbidos nas eleições municipais de 2020.

Durante a convenção foram definidos também oito candidatos a vereadores, quando os mesmos foram apresentados e definidos seus números.

Em sua fala, Cárlea Baraúna comentou sobre Slogan: “Óbidos Avante”, baseado em uma estrofe do hino de Óbidos, de Saladino de Brito. Quanto a decisão de participar do pleito, Cárlea Baraúna comentou que sua decisão foi em virtude de querer lutar e mudar a forma de administrar Óbidos dando ênfase aos serviços de saúde, tendo uma mulher a frente da prefeitura de Óbidos.

“Esta noite foi memorável e marca a história da minha vida. Eu sou a primeira filha de Óbidos, nascida e criada neste chão que se lança candidata a prefeita de Óbidos. Não foi uma decisão fácil encarar esse desafio perante aos gigantes que estão aí na disputa dessa eleição. Óbidos precisa experimentar o novo e o novo é uma mulher na gestão municipal”, comentou Cárlea Baraúna.

Cárlea também reconheceu o grande desafio que tem pela frente: “Eu venho pra esse desafio com o pé no chão e com muita força de vontade de fazer diferente pra nossa cidade”.

Encerrando as convenções partidárias, sete candidatos irão concorrer às eleições para a Prefeitura de Óbidos, com duas mulheres no pleito, sendo que agora os candidatos terão que homologar as suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

