Em Óbidos, novo Decreto libera quadras poliesportivas e campos de futebol

Foi divulgado nesta terça-feira, dia 16, o novo Decreto nº 396 da Prefeitura de Óbidos o qual estabelece Novas Medidas e Prorroga as já existentes, para o Enfrentamento ao Novo Coronavírus no âmbito do Município de Óbidos.

No novo decreto autoriza o funcionamento de restaurantes, lanchonetes e bares em 50%, de sua capacidade, assim como libera 50% da capacidade no transporte intermunicipal e interestadual e os ônibus 60% dos passageiros, libera também o funcionamento das quadras poliesportivas e campos de futebol, seguindo as orientações de cuidados necessários e distanciamento social.

Veja o decreto na íntegra:

www.obidos.net.br

