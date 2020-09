Vídeo da Poesia de Mateus Marinho à NS. de Nazaré

A fé desconhece as distâncias. Em Óbidos, no Baixo Amazonas, o pequeno poeta sonhador Mateus Marinho mostra seu olhar talentoso sobre a festa da padroeira dos paraenses fez uma poesia em homenagem NS de Nazaré.

O vídeo do Mateus, “O Pequeno Sonhador”, fez tanto sucesso, emocionou tanta gente, que a Sidney Produções, resolveu torná-lo ainda mais bonito e produziu um vídeo que vocês podem assistir e se emocionar com as imagens e a poesia de Mateus.

FONTE: Perfil do Círio de Nazaré

