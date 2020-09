ELEIÇÕES 2020: Conheça os candidatos à Prefeito de Óbidos

ÓBIDOS - No dia 15 de novembro de 2020 os eleitores de todo pais irão as urnas escolher os prefeitos e vereadores de seus municípios para os próximos quatro anos. Em Óbidos, sete candidatos concorrerão à Prefeitura após os partidos realizarem suas convenções que encerraram dia 15 de setembro.

Agora os candidatos têm até o dia 26 de setembro para registrarem suas candidaturas junto a Justiça Eleitoral. Lembrando que as candidaturas ainda dependem de confirmação da Justiça Eleitoral para concorrerem ao pleito.

Conheça os Candidatos:

CÁRLEA BARAÚNA (Avante) foi oficializada pelo partido AVANTE candidata à Prefeitura de Óbidos em sua convenção realizada no dia 15 de setembro de 2020. Terá como candidato a vice prefeito Gracenilson de Souza. Slogan: “Óbidos Avante”

Wilza Cárlea Barauna de Aquino (Cárlea Barauna) é candidata à Prefeitura de Óbidos pela primeira vez. Ela é obidense, professora, 45 anos, 29 anos de vida profissional na Educação do município, sendo os últimos anos 5 anos na gestão da Escola José Veríssimo e 2 anos e 6 meses na Escola Inglês de Souza. Pedagoga, mas, para ingressar na política se dedicou em uma formação pelo Renovar a maior escola de democracia do país, após ser aprovada em processo seletivo com mais de 30 mil inscritos.

CHICO ALFAIA (PL) foi oficializado pelo Partido Liberal (PL) candidato à Prefeitura de Óbidos em sua convenção realizada no dia 13 de setembro de 2020. Terá como candidato a vive prefeito Eraldo Tavares da Silva (PSC). Slogan: “Óbidos: amor e coragem os trabalhos não podem parar”

Francisco José Alfaia de Barros (Chico Alfaia), bancário há 39 anos, desempenhou funções gerenciais médias e altas, formado em Administração, fez atualização em Administração na instituição Amana Key, em São Paulo-SP, prefeito de Óbidos de 2017 a 2020.

ISOMAR BARROS (PCdoB) foi oficializado pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB candidato à Prefeitura de Óbidos em sua convenção realizada no dia 13 de setembro de 2020. Terá como candidato a vice prefeito Prof Rosivaldo Rabelo (PCdoB). Slogan: "Sempre Junto com o povo".

Isomar Castro Barros Isomar Barros (Isomar Barros) disputará a prefeitura de Óbidos pela primeira vez. Ele é extensionista rural da EMATER, técnico em Agropecuária formado no IFPA, acadêmico de Administração Pública pela UFPa. Desde 2000 é apoiador dos movimentos sociais Quilombolas, Trabalhadores rurais, Pescadores, ribeirinhos, Pastoral Social e assentamentos agrários. Foi Vereador 2008-2012, Secretário de Agricultura 2013 início de 2014, Vice-prefeito 2016-2020. Também foi candidato a Deputado Estadual por Óbidos em 2014, alcançando a maior votação do Município naquela eleição.

JAIME SILVA (MDB) foi oficializado pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB candidata à Prefeitura de Óbidos em sua convenção realizada no dia 11 de setembro de 2020. Candidato a vice prefeito ainda não foi indicado.

Jaime Barbosa da Silva (Jaime Silva) nasceu em Óbidos no dia 18/06/1961, na antiga Santa Casa de misericórdia. Jaime Silva é casado com Alice Silva, pai de Gabriela e Vitória Silva. Jaime Silva é pecuarista, foi presidente do Sindicato Rural de Óbidos por 7 anos, inclusive na sua gestão foi realizada a "I EXPOFAO", foi juiz Classista da vara do trabalho por 3 anos, Jaime Silva disputará a Prefeitura Municipal de Óbidos pela quinta vez, foi prefeito de Óbidos no período de 2005 a 2012.

JORGE ARY FERREIRA (PT) foi oficializado pelo Partido dos Trabalhadores - PT a candidato à Prefeitura de Óbidos em sua convenção realizada no dia 13 de setembro de 2020. Terá como candidato a vice prefeito Auta Santarém (PT). Slogan: “Rumo Novo com a Força do Povo”

Jorge Ary Ferreira é obidense, atuou por muitos anos como Titular do Cartório Ferreira 2º Oficio de Óbidos, presidiu a Associação Cultural Obidense - ACOB, é membro da Academia Artística Literária de Óbidos AALO, Ex Diretor do Mariano Futebol Club, foi diretor da Festividade de Sant´Ana, foi Secretário de Cultura de Óbidos, onde criou o Carnapauxis, é fundador do Bloco Xupa Osso, participou da fundação do Sindicato Rural de Óbidos, Folclorista, promoveu o resgate do Boi Bumba de Óbidos em 2005.

ROSE BARROS (Republicanos) foi oficializada pelo partido REPUBLICANOS candidata à Prefeitura de Óbidos em sua convenção realizada no dia 14 de setembro de 2020. Terá como candidato a vice prefeito Ronald Santos (Cidadania). Slogan: “Abraçando Óbidos”

Rose Barros, 53 anos, Bacharel Contábil. Casada com Mário Luciano, mãe de Thyago(Ana Paula) e Amanda(Jean), avó de Maria Eduarda, João Victor, Maria Clara, Giulia e Valentina. Atualmente é empreendedora, gestora Uninter Polo Óbidos, Fácil Farma, Beira Mar e Consultora no Sinpesca. Cursa pós-graduação em Gestão Financeira no Setor Público e pós-graduação em Ciência Politica pela UNINTER.

ROSINALDO CARDOSO (Podemos) foi oficializada pelo partido PODEMOS candidato à Prefeitura de Óbidos em sua convenção realizada no dia 13 de setembro de 2020. Terá como candidato a vice prefeito Derinaldo Biá (PMN).

Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso (Rosinaldo Cardoso), 57 anos, nascido em Óbidos, possui nível superior completo em Marketing. Iniciou sua vida pública em 1985 quando foi chefe do departamento de cultura de Óbidos (equivalente a um Secretário), nos anos 90 foi líder comunitário em Belém, nos anos 2000, foi assessor de Deputado Federal e do Governador do Estado, desde 2012 é Vereador de Óbidos, e em 2018 se tornou suplente de Deputado Estadual.

