Movimento no Porto de Óbidos aos poucos está voltando à normalidade

Em Óbidos, o transporte fluvial intermunicipal e interestadual está funcionado quase plenamente. O transporte de cargas e passageiros pelos rios foi afetado pela pandemia, gerando uma série de restrições, chegando a ser suspenso o transporte de passageiros nos meses de pico da pandemia no Pará e Amazonas.

As restrições do transporte fluvial e terrestre foram diminuindo à medida que os casos de Covid-19 foram diminuindo. Dia 18 de junho registramos algumas imagens que mostram a movimentação do porto de Óbidos, quando o movimento de embarque e desembarque de carga estava bastante intenso.

Conforme o Decreto nº 396, de 16 de junho de 2020, o transporte rodoviário e hidroviário de passageiros foi liberado até o percentual de 60% e 50% respectivamente, mas com uma série cuidados, conforme especifica o At. 3º:

“Art. 3º. Fica autorizado o transporte intermunicipal e interestadual por meio rodoviário e hidroviário, de forma comercial ou particular, devendo seguir os seguintes protocolos”.

Um dos protocolos prevê a capacidade máxima de 50% da lotação por viagens intermunicipal e interestadual com, com exceção do transporte de lancha e ônibus que será respeitada em 60% de sua capacidade. No Caso das embarcações, o distanciamento entre as redes dos passageiros deve ter no mínimo de 2 metros.

Além dessas medidas, a aferição de temperatura corporal com termômetro eletrônico a distância, de cientes e colaboradores. Se detectada a temperatura superior a 37,8°C a entrada de pessoas não pode ser autorizada sendo orientada a procurar uma Unidade de Saúde para atendimento médico.

Uma das obrigações que o decreto prevê é a utilização de mascaras, caso o passageiro não esteja utilizado, deverá ser impedido de viajar.

O uso de mascara continua obrigatório para todas as pessoas que transitam em qualquer logradouro público do município de Óbidos.

