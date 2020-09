Live solidária será realizada em Prol da Santa Casa de Óbidos

No próximo dia 02 de outubro, a cidade de Óbidos estará completando 322 anos de fundação e 166 anos de elevação a categoria de cidade.

Como forma de prestar uma singela homenagem em comemoração a essa data, a Loja Maçônica Força e Harmônia Nº 19 juntamente com as Damas da Fraternidade, estarão desenvolvendo o projeto intitulado “Eles e Elas cantam Óbidos”

O evento terá a participação especial de cantores e compositores obidenses: Francisco do Paula, Clarisse Canto, Wanderléia Brandão Vieira, Eduardo Dias, Luiz Queiroz, Vânia Ferreira, Mara Barros, Marilu Seixas, Adílio Ocione e Alba Barbosa. Com a participação dos tecladistas Dango e Tiago di Paula. Apresentação e participação do DJ e apresentador Adilson Moraes.

Os recursos arrecadados serão doados ao Hospital Dom Floriano Loewenal.

Vamos fazer bonito, participe!

Óbidos precisa do esforço e dedicação de cada um de seus diletos filhos.

A Comissão!

