Primeiros candidatos a prefeito de Óbidos já estão cadastrados na Plataforma do TSE

Nesta quinta-feira, dia 24, as 08h, fizemos uma pesquisa na Plataforma do Tribunal Superior Eleitoral - TRE de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais para as eleições 2020, na qual já consta as duas primeiras chapas cadastradas com os candidatos a prefeito e vice, que são: Jorge Ary Ferreira (PT) e Auta Santarém (PT) e a outra chapa Rose Baros (Republicanos) e Ronald Santos (Cidadania)



Pesquisa feita em 24/09/20 às 08h

Lembrando que os candidatos a prefeito e a vereadores têm até dia 26 de setembro para cadastrarem suas candidaturas junto a Justiça Eleitoral, sendo que dia 27/09 inicia a propaganda eleitoral.

Plataforma TSE

A plataforma do Tribunal Superior Eleitoral - TRE de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais para as eleições 2020 já pode ser consultada, a qual apresenta informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.

Para consultar se os candidatos já foram registrados, acessar o TSE pelo aplicativo de consulta. CLIQUE AQUI.

