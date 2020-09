ELEIÇÃO 2020: Conheça os Planos de Governo dos candidatos a prefeito de Óbidos

A plataforma do Tribunal Superior Eleitoral - TRE de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais para as eleições 2020 apresenta informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral, sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos, como também traz os Planos de Governo dos candidatos.

Nesse sentido, os Planos de Governo são itens obrigatórios para a inscrição dos candidatos a Prefeito junto ao TSE, os quais devem constar suas propostas de governo, oportunidade para que os mesmos exponham as prioridades do seu mandato.

Assim, estamos postando a seguir as Propostas de Governo dos candidatos a Prefeito de Óbidos, para que o eleitor obidense possa conhecer as suas plataformas.

Conheça as Propostas de Governo dos candidatos a prefeito de Óbidos que já estão cadastrados no Sistema do TSE

- Cárlea Baraúna (Avante) e Gracenilson Souza (Avante) - Aguardando Publicação

- Chico Alfaia (PL) e Eraldo Tavares ( PSC) - Propostas de Governo

- Isomar Barros (PCdoB) e Professor Rosivaldo (PCdoB) - Proposta de Governo

- Jaime Silva (MDB) e Lidomar Marinho (PSD) - Proposta de Governo

- Jorge Ary Ferreira – Jorjão (PT) e Auta Santarém (PT) - Proposta de Governo

- Rose Barros (Republicanos) e Ronald Santos (Cidadania) - Proposta de Governo

- Rosinaldo Cardoso (Podemos) e Derianaldo Biá (PNM) - Proposta de Governo

Plataforma TSE

Para consultar se os candidatos já foram registrados, acessar o TSE pelo aplicativo de consulta CLIQUE AQUI.

