Em Óbidos, as escolas José Veríssimo e Inglês de Souza tiveram as melhores médias do IDEB

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou no dia 15 de setembro de 2020 os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que avaliou o desempenho dos alunos da educação básica e ensino médio, referentes ao ano de 2019.

Segundo o Inep, o estado do Pará registrou 3,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 do ensino médio, sendo que meta era de 4,4. No ensino Básico (4ª série / 5º ano ) a média ficou em 5,0; acima na meta (4,7). Nas séries (8ª série / 9º ano) teve a média foi de 3,8, abaixo da meta (4,9).

IDEB EM ÓBIDOS

Séries iniciais (4ª e 5ª)

Em Óbidos, o ensino básico das séries iniciais (4ª a 5ª série) vem cumprindo a meta desde 2007, como podem ver na tabela abaixo. A média do IDEB de 2019 nas escolas obidenses ficou em 4,7 pontos, igual da meta que é de 4,7 pontos.

As melhores Escolas Séries iniciais (4ª e 5ª)

O melhor índice deste nível de ensino em Óbidos foi a Escola José Veríssimo com 6,1 pontos, bem superior a meta, que é 5,7 pontos; em 2º lugar ficou a Escola Inglês de Souza com 5,8 pontos, acima da meta que é de 4,8 pontos. Confira o ranking das 10 escolas que tiveram os melhores índices do Ideb em Óbidos, tabela abaixo.

Série de 8ª e 9ª

Por outro lado, a educação nos anos finais do ensino fundamental (8ª a 9ª série) em Óbidos, não vem cumprindo a meta desde 2007. Em 2015, Óbidos ficou com a média de 3,4; abaixo de 2011 e 2013 (3,7 pontos) e abaixo da meta (4,9 pontos). Em 2019, Óbidos ficou com 3,8 pontos, acima de 2017 (3,6), entretanto abaixo da meta (5,4).

Em 2019, as duas melhores escolas em Óbidos foram Wulfilda Rego com 4,6 pontos, que cumpriu a meta (4,3) e a escola São Francisco que ficou com 4,3, entretanto não cumpriu a meta (5,3).

Nesta Modalidade de ensino, apenas quatro escolas cumpriram a meta, Wulfilda Rego (4,6), Manoel Siqueira (3,7), São José (3,5) e Tenente Muniz (3,2), como mostra a tabela seguinte.

