Em Óbidos, obras de contenção da barreira e orla continuam

Registramos neste domingo, dia 27 de setembro, algumas imagens que mostram o andamento das obras do Projeto Orla da Cidade de Óbidos, que tem como objetivo a reconstrução de trecho da orla da cidade, bem como fazer a contenção da barreira que nos últimos anos vem sofrendo erosão.

A empresa responsável pela obra, Laghi Engenharia, vencedora do processo de licitação, vem trabalhando na obra desde o final de agosto de 2020 e pelas imagens nota-se que já modificou bastante o paisagismo da Barreira, que sofrerá rebaixamento e urbanização para evitar desmoronamentos.

Conforme o processo nº 59204.0001483/2017-72, publicado no Diário Oficial (DOU) de 10/12/2019, o valor da obra de contenção da barreira e orla de Óbidos será de R$-9.980.500,00 (nove milhões, novecentos e oitenta mil e quinhentos reais), verba oriunda do Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), destinado à Município de Óbidos. Segundo informações, o recurso será repassado ao município em parcelas.

