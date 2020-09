MRN abre inscrições para 13 vagas do Programa Trainee 2021

Os selecionados terão a oportunidade de desenvolver a carreira na maior produtora de bauxita do Brasil. Domínio de inglês não será exigido, pois os trainees receberão bolsa para aprendizado do idioma

Jovens recém-formados de todo o país terão a oportunidade de aprendizado, desenvolvimento na carreira e protagonismo na maior produtora de bauxita do Brasil: a Mineração Rio do Norte. A empresa abriu hoje, segunda-feira (28), as inscrições para o seu Programa Trainee 2021. No total são 13 vagas ofertadas para os graduados entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020 em cursos, como Engenharia (Naval, Mecânica, Elétrica, Civil, Produção, Ambiental e Florestal), Geologia, Direito, Administração, Economia, Psicologia, entre outros. As inscrições seguem até o dia 25 de outubro e podem ser feitas pela plataforma https://traineemrn.gupy.io.

A seleção seguirá em várias fases, com testes online, desafio comportamental, produção de vídeo de apresentação como candidato e dinâmica de grupo, que selecionará os finalistas. Após essa etapa, haverá entrevista presencial com os profissionais de Recursos Humanos em algumas localidades do Brasil, entrevista com os diretores da empresa e seleção final para entrevista presencial no distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná (PA), onde a MRN está presente há 41 anos. A expectativa é de que os novos trainees comecem as atividades em março de 2021.

“A ideia é que consigamos atrair jovens de todas as formações para que possam ter oportunidades futuras dentro na MRN e venham contribuir para dar continuidade ao ciclo de vida da empresa em seus diversos processos, somando com o conhecimento adquirido no período de formação acadêmica e propondo iniciativas de melhorias e inovação”, destaca Darlene Sá, analista de Recursos Humanos da MRN, responsável pelo Programa Trainee.

Serão 18 meses em que o trainee vivenciará experiências nas áreas corporativas e operacionais da MRN, pautado em um plano de desenvolvimento que engloba a liderança de projetos de impacto para o negócio, que serão desenvolvidos em grupo; rodízio de tarefas para conhecer os diversos setores da empresa; conhecimento de toda a cadeia produtiva da companhia e suas respectivas áreas; Programa de Mentoria Individual; oportunidade de conversar com líderes da empresa para buscar conhecimento e inspiração e Jornada de Desenvolvimento em hard e soft skills (competências técnicas e comportamentais).

Os jovens profissionais em treinamento terão um pacote de benefícios, entre eles plano de desenvolvimento diferenciado, bolsa de inglês, moradia em Porto Trombetas, remuneração compatível com o mercado, participação nos resultados e bônus, apoio psicológico e social, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, previdência privada e passagem de férias.

Dos benefícios oferecidos, a bolsa de inglês é o destaque desta edição do programa, que não exigirá o domínio do idioma para os candidatos. “Este ano, estamos traduzindo nossos valores e crenças em um programa que nos representa. Acreditamos que profissionais que compartilham de nossa cultura são os que nos ajudarão em nosso processo de transformação, independente de idade, universidade ou de proficiência na língua inglesa, pois nossa principal responsabilidade com o programa é possibilitar oportunidades de aprendizado para os que desejam ser protagonistas na maior mineradora de bauxita do Brasil, desenvolvendo-os dentro da empresa para que isso impacte também de forma positiva em suas vidas e para a sociedade”, pontua Luciane Mello, gerente de Desenvolvimento de Pessoas da MRN.

Aprendizados e conquistas

Natural da comunidade quilombola de Boa Vista, em Oriximiná, a engenheira florestal Sara Quaresma, 28 anos, participou do Programa Trainee da MRN, em 2015. Para ela foi uma experiência ímpar para a carreira. “Por meio do programa, tive a oportunidade de voltar para minha região, pois fiz minha graduação em Belém. Posso dizer que durante o programa, assim como na nossa vida, encontramos muitos desafios e esses desafios tiveram que ser superados. Para isso, criamos estratégias que foram essenciais para alcançar o objetivo do nosso projeto, que foi implantar um banco de castanha-do-pará em nosso empreendimento, um trabalho pioneiro feito em equipe. Isso foi fruto de muito aprendizado na MRN, que me ensinou a ficar atenta aos prazos e metas, distribuir e delegar tarefas, trabalhar em sinergia com a equipe, respeito aos colegas e ter uma comunicação sempre aberta. Esses são, com certeza, ingredientes do sucesso”, afirma.

Este mês, Sara realizou o sonho de ser contratada como analista de Relações Comunitárias na MRN. “Vestir a camisa da empresa é algo muito gratificante. E esta oportunidade surgiu a partir Programa Trainee, que é uma ótima oportunidade para conhecer o processo da empresa e participar de treinamentos. Para você que está no início de carreira, saiba que aqui é uma escola, onde você terá contato com profissionais altamente capacitados e experientes e juntos vão poder desenvolver um belo trabalho”, recomenda.

FONTE: Comunicação/MRN

