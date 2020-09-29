ÓBIDOS – 323 ANOS: INSPIRAÇÃO PARA SEUS CIDADÃOS

“ÓBIDOS: INSPIRAÇÃO PARA SEUS CIDADÃOS, poema de Maria do Carmo Canto Gomes (Carminha) em homenagem aos 323 anos de Óbidos, que acontece neste dia 2 de outubro de 2020.
Por Maria do Carmo Canto Gomes (Carminha)
COMO A MAVIOSIDADE DO CANTO DA MÃE D’AGUA
DO OLHO INIGUIMÁTICO DO ACAUÃ, DE INGLÊS DE SOUZA
COMO A ÍRIS OFUSCANTE DA BOIÚNA DE VERÍSSIMO
NOS ENCANTA, E NOS CONQUISTA “Ó MUSA DILETA,
Ó FILHA DAS FLORES” COMO TE DENOMINOU
O TEU MAIOR POETA: SALADINO DE BRITO.
Ó SENTINELA, ESCOLHIDAS FOSTES A GRANDDE GUARDIÃ
E EM NOME DA DEFESA DESTA REGIÃO...
ESPULSARAM TEUS ÍNDIOS, TEUS PAJÉS, TEU CURUPIRA, TEU JURUPARI...
TRANSFORMARAM TEU CENÁRIO EM RUELAS E CASARIOS...
MAS SOBERANA CONSTRUISTES TEU LEGADO
MISCIGENADA, Ó TERRA QUERIDA! PROPAGAS HISTORICIDADE...
REVERENCIADAS ÉS TU, Ó MAGESTOSA TERRA PAUXÍ!
QUE DE TUA VIA ÚNICA E SINGULAR,
RECENDES COMO A MAIOR FLOR AMAZÔNIDA,
PERFUMANDO ÀS NOITE DE LUAR
DELEITAS-TE SOBERANA NO GRANDE RIO MAR
EM UMA PROFUNDEZA QUE É TÃO INTENSA
COMO A INSPIRAÇÃO QUE TRANSMITE AOS TEUS,
QUE NUNCA DEIXAM DE TE AMAR, ELEVAR, TE PROPAGAR...
TÚ, MINHA ÓBIDOS, DOS HERÓIS ANÔNIMOS
DOS CABOCLOS GUERREIROS QUE LABUTAM
DESDE QUE A ESTRELA MAIOR REVELA NOVOS DESAFIOS...
PRESENTEI-NOS COM RIO DE PIRACEMA
E À TERRA MAIS FÉRTIL PARA AS SEMENTES...
TU, MINHA AMADA ÓBIDOS, DAS MULHERES AMAZÔNIDAS
QUE COMO O POR DO SOL ESCONDEM -SE ENTRE O HORIZONTE E O MAR,
MAS SÃO IMPRESCINDÍVEL PRA TEU PROSPERAR....
Ó ÓBIDOS, MUSA DE INSPIRAÇÕES, PALÇO DOS IMAGNÁRIOS
QUE SE TRANSFORMA EM CANÇÕES...
”SEUS FILHOS VENCERAM
NINGUÉM A VENCEU”, DISSE MANOEL BRANDÃO
ESTES SÃO TEUS DESTEMIDOS ILUSTRES CIDADÃOS.
Ó ÓBIDOS, AMADO, DOCE TORRÃO...
E TODO TEU, NOSSA VIDA E NOSSOS CORAÇÕES...