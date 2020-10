ÓBIDOS – 323 ANOS: INSPIRAÇÃO PARA SEUS CIDADÃOS

“ÓBIDOS: INSPIRAÇÃO PARA SEUS CIDADÃOS, poema de Maria do Carmo Canto Gomes (Carminha) em homenagem aos 323 anos de Óbidos, que acontece neste dia 2 de outubro de 2020.

Por Maria do Carmo Canto Gomes (Carminha)

COMO A MAVIOSIDADE DO CANTO DA MÃE D’AGUA

DO OLHO INIGUIMÁTICO DO ACAUÃ, DE INGLÊS DE SOUZA

COMO A ÍRIS OFUSCANTE DA BOIÚNA DE VERÍSSIMO

NOS ENCANTA, E NOS CONQUISTA “Ó MUSA DILETA,

Ó FILHA DAS FLORES” COMO TE DENOMINOU

O TEU MAIOR POETA: SALADINO DE BRITO.

Ó SENTINELA, ESCOLHIDAS FOSTES A GRANDDE GUARDIÃ

E EM NOME DA DEFESA DESTA REGIÃO...

ESPULSARAM TEUS ÍNDIOS, TEUS PAJÉS, TEU CURUPIRA, TEU JURUPARI...

TRANSFORMARAM TEU CENÁRIO EM RUELAS E CASARIOS...

MAS SOBERANA CONSTRUISTES TEU LEGADO

MISCIGENADA, Ó TERRA QUERIDA! PROPAGAS HISTORICIDADE...

REVERENCIADAS ÉS TU, Ó MAGESTOSA TERRA PAUXÍ!

QUE DE TUA VIA ÚNICA E SINGULAR,

RECENDES COMO A MAIOR FLOR AMAZÔNIDA,

PERFUMANDO ÀS NOITE DE LUAR

DELEITAS-TE SOBERANA NO GRANDE RIO MAR

EM UMA PROFUNDEZA QUE É TÃO INTENSA

COMO A INSPIRAÇÃO QUE TRANSMITE AOS TEUS,

QUE NUNCA DEIXAM DE TE AMAR, ELEVAR, TE PROPAGAR...

TÚ, MINHA ÓBIDOS, DOS HERÓIS ANÔNIMOS

DOS CABOCLOS GUERREIROS QUE LABUTAM

DESDE QUE A ESTRELA MAIOR REVELA NOVOS DESAFIOS...

PRESENTEI-NOS COM RIO DE PIRACEMA

E À TERRA MAIS FÉRTIL PARA AS SEMENTES...

TU, MINHA AMADA ÓBIDOS, DAS MULHERES AMAZÔNIDAS

QUE COMO O POR DO SOL ESCONDEM -SE ENTRE O HORIZONTE E O MAR,

MAS SÃO IMPRESCINDÍVEL PRA TEU PROSPERAR....

Ó ÓBIDOS, MUSA DE INSPIRAÇÕES, PALÇO DOS IMAGNÁRIOS

QUE SE TRANSFORMA EM CANÇÕES...

”SEUS FILHOS VENCERAM

NINGUÉM A VENCEU”, DISSE MANOEL BRANDÃO

ESTES SÃO TEUS DESTEMIDOS ILUSTRES CIDADÃOS.

Ó ÓBIDOS, AMADO, DOCE TORRÃO...

E TODO TEU, NOSSA VIDA E NOSSOS CORAÇÕES...

