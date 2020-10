Coordenação realiza Prestação de Constas da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020

Na manhã desta terça-feira, dia 06/10/2020, em reunião realizada na secretaria da Paróquia de Senhora Sant´Ana, os Coordenadores da Festividade de Sant´Ana 2020, passaram às mãos de Padre Domingos Pedro (Pároco) a prestação de contas da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020. A reunião contou com a presença do vigário geral da Paroquia Padre Manoel de Souza.

De acordo com o balanço financeiro da festividade, no ano de 2020, houve uma receita bruta de R$ 400.939,60 (quatrocentos mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), com despesas na ordem de R$149.065,14 (cento e quarenta e nove mil, sessenta e cinco reais e quatorze centavos), o que resultou em um Saldo Líquido de R$ 251.874,46 (duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Além da apresentação do balanço financeiro, foi repassado para os administradores paroquias, todas as notas fiscais, recibos, contratos, ofícios e documentos que fazem parte da prestação de contas, a qual encontram-se disponíveis na secretaria paroquial.

Durante a reunião foram apontados pela equipe de coordenação as dificuldades e desafios enfrentados durante a missão, que devido ao Covid-19, tiveram que ser totalmente repensados e readequados, bem como os aspectos positivos, sendo sempre evidenciado a união e a dedicação de todos os envolvidos e de muitos devotos e colaboradores que durante o trabalho, com amor e entusiasmo, se uniram à coordenação para auxiliar na consecução da Festividade.

A Coordenação agradeceu a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para que, mesmo em um período conturbado de pandemia no qual estamos vivendo a Festa Maior de nossa cidade e de toda a Diocese de Óbidos, obtivesse o êxito costumeiro. A todos o nosso muito obrigado!

“Rogamos a Senhora Sant’Ana que interceda por todos nós, para que possamos estar cada vez mais unidos como cristãos e superar este momento difícil pelo qual estamos passando e que nossa religiosidade, amor e fé possa crescer cada vez mais”, a Coordenação.

Com informações da Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020

www.obidos.net.br

CONFIRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

