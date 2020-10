Coral “Júlia Mousinho” AABB/FENABB grava vídeo em homenagem a NS de Nazaré

O Círio de NS Nazaré, em Belém do Pará, acontece todo ano no segundo domingo de outubro e reúne milhares de pessoas durante as romarias pelas ruas da capital paraense. Este ano, diferente dos anos anteriores, por conta da pandemia, as romarias não acontecerão de forma presencial.

Assim, muitas homenagens estão sendo feita para a padroeira dos paraense, NS de Nazaré, e uma dessas homenagens foi feita pelo Coral AABB/ FENABB “Júlia Mousinho” do Banco do Brasil que gravou um vídeo especialmente para homenagear a padroeira, com a música “Salve Ó Maria”.

Participam do coral as obidenses: Alda Simões, Silvana Ramos, Marta Mousinho, Maria José Mousinho, Izabel Florenzano, Vera Brelaz e Egle Couto.

O Coral

O Coral da AABB/FENABB JÚLIA MOUSINHO foi criado em 29 de dezembro de 1999 por um grupo de funcionárias do Banco do Brasil apaixonadas pelo canto, com o intuito de promover uma melhor integração entre os funcionários do Banco. Hoje é formado por 30 vozes entre funcionários da ativa, aposentados, familiares, amigos, sendo que destes, 7 são obidenses e está sob a regência de Mário Rinaldo de Oliveira Cunha.

Coral “Júlia Mousinho” AABB/ FENABB

Com repertório que vai do sacro ao popular, o coro se apresenta em agências do Banco do Brasil, em igrejas, instituições de caridade, shoppings e asilos. Também já participou de vários encontros de corais e festivais.

O apoio da Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil-FENABB provou-se fundamental para a existência do coral.

