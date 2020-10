ELEIÇÕES 2020: TSE divulga situação de candidaturas a prefeito de Óbidos, confira

A situação do registro dos candidatos à prefeitura de Óbidos foi divulgada no Sistema de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE nesta segunda-feira dia 19, onde consta a relação dos mesmos perante a Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, postamos a relação seguinte dos resultados dos candidatos a Prefeito que estão “APTOS/DEFERIDOS" ou “Aguardando Julgamento”, consultado às 18h30, junto ao TSE.



Consulta 19/10/2020, às 18h30.

Segundo o TSE, são três os principais termos utilizados na ferramenta. São eles: “aguardando julgamento”, “apto / deferido” ou “inapto”:

“Aguardando Julgamento”: quando o candidato enviou o pedido de registro de candidatura, mas o pedido ainda não foi julgado, ou seja, o processo está tramitando e aguarda análise.

Após os processos serem apreciados pela Justiça Eleitoral, o registro pode ser considerado “apto” ou “inapto”.

“APTO” e “DEFERIDO”: Caso o candidato preencha todas as condições de elegibilidade, isto é, não tenha nenhuma contestação e o pedido tenha sido acatado.

e Caso o candidato preencha todas as condições de elegibilidade, isto é, não tenha nenhuma contestação e o pedido tenha sido acatado. “INAPTO” é quando o candidato não reuniu todas as condições necessárias ao registro.

Para consultar se os candidatos já foram homologados, acessar o aplicativo de consulta do TSE. CLIQUE AQUI.

FONTE: TSE

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.