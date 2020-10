Profnit Ponto Focal Ufopa abre inscrições para mestrado em novembro (2)

A Comissão Acadêmica Nacional do PROFNIT (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) torna pública a realização do Exame Nacional de Acesso (ENA 2021) para ingressantes no PROFNIT no ano letivo de 2021.

Inscrições

O PROFNIT Ponto Focal Ufopa disponibilizará 15 vagas para ingressantes no programa no ano letivo de 2021. As inscrições têm início no dia 2 de novembro de 2020, a partir das 12h (horário oficial de Brasília) e seguem abertas até as 18h do dia 8 de novembro, também de acordo com o horário de Brasília. Os interessados podem se inscrever através da página do PROFNIT na Internet: www.profnit.org.br. O ingresso no curso se dá através do exame nacional de acesso, realizado pelo menos uma vez ao ano.

Sobre o curso

O PROFNIT é um curso gratuito, presencial, com duração máxima de 24 meses. O curso é coordenado pelo Conselho Gestor e pela Comissão Acadêmica Nacional, que operam sob a égide da Diretoria do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec) e do ponto focal sede, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Ponto Focal é a instituição de ensino superior responsável pela disciplina acadêmica do discente e pela emissão do diploma de mestre.

FONTE: Comunicação/Ufopa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.