MRN abre inscrições para Jovem Aprendiz

Boa notícia para jovens que buscam sua primeira oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho. A Mineração Rio do Norte (MRN) abre, nesta segunda-feira (26/10), inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. Podem participar pessoas entre 18 e 23 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, residentes no distrito de Porto Trombetas (Oriximiná/PA) ou das 18 comunidades vizinhas ao empreendimento. As inscrições seguirão até o dia 09 de novembro pela plataforma https://aprendizmrn.gupy.io/.

Serão ofertadas 60 vagas que serão distribuídas nos cursos de eletricista de manutenção industrial, manutenção de equipamentos de mineração, automação industrial e operador de manutenção. Além de todo o aprendizado profissional, o selecionado terá como benefícios bolsa auxílio, plano de saúde, transporte e seguro de vida.

Por meio da parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Jovem Aprendiz tem o intuito de oferecer aos jovens da região a primeira experiência profissional, proporcionando uma formação de qualidade que envolve aulas teóricas e atividades práticas nas áreas operacionais e administrativas da MRN. Os cursos terão duração de um ano, com carga horária de quatro horas diárias.

Darlene Sá, analista de Recursos Humanos da MRN e responsável pelo programa, avalia que a excelência nos processos depende de pessoas qualificadas para o serviço, por isso, desenvolver e capacitar novos profissionais para as atividades da empresa faz parte do negócio. “O Jovem Aprendiz é um programa reconhecido como uma grande porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho, proporcionando mais conhecimento e preparo para que enfrentem a competitividade organizacional que temos no cenário atual. Este ano, estamos estendendo as inscrições para as 18 comunidades vizinhas à empresa, ou seja, os jovens destas localidades terão grande chance de terem oportunidade ímpar de qualificação profissional”, afirma.

Aprendizados diários

Lucas Teixeira, 20 anos, entrou no Jovem Aprendiz no ano passado, no curso de Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais. Para ele, o aprendizado tem sido enriquecedor. “Aprendemos também a trabalhar em equipe. É de extrema importância a gente se qualificar e se empenhar em buscar aprendizado e desenvolvimento pessoal. Além do programa passar uma experiência muito boa para todo jovem, é importante que a pessoa tenha o entusiasmo para abraçar essa oportunidade. Desejo finalizar o curso do Programa e seguir estudando e me profissionalizando em logística para ter oportunidades futuras de trabalho”, comenta.

Edvane Marinho, 22 anos, também entrou na mesma turma que Lucas. Uma experiência que, segundo ela, tem dado oportunidades de crescimento. “Tudo que vi na parte teórica, estou tendo a chance de conferir na prática. Faço atividades na área de beneficiamento da mina Saracá, opero o sistema da empresa para registrar as requisições solicitadas pelos meus gestores e também acompanho o trabalho dos mecânicos mais experientes. O programa é fundamental para a nossa profissionalização. Sonho em trabalhar em uma grande empresa como a MRN. Além disso, sonho com as faculdades de engenharia mecânica e administração. Para os jovens que vão entrar, tenho uma dica: aproveitem a oportunidade de crescimento e agarrem esse conhecimento”, recomenda.

FONTE: Comunicação/MRN

