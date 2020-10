Ministério Público Federal abre vagas para estagiários em Direito, Arquivologia e TI

O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo seletivo para vagas de estágio em Direito, Arquivologia e suporte técnico em Tecnologia da Informação (TI) em unidades da instituição em todo o Pará. As pré-inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (30).



A bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte. A jornada é de 20 horas semanais. As provas do processo seletivo serão realizadas em ambiente virtual.



Na área do Direito há vagas para as unidades do MPF em Belém, Santarém, Marabá, Redenção e Paragominas. Nas áreas de Arquivologia e suporte técnico de TI as vagas são para estágio na capital.



Inscrições – Para fazer a pré-inscrição é preciso acessar o link www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco e preencher a ficha de inscrição para estágio. As pré-inscrições serão realizadas até as 23h de sexta-feira (30).



Para confirmar a inscrição, até as 23h59 do dia 2 de novembro os candidatos deverão encaminhar por e-mail a documentação exigida no item V do edital, também disponível em www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco .



Pré-requisitos – Para participar do processo seletivo é preciso estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF indicadas no edital de abertura do concurso, e é preciso ter concluído carga horária mínima de estudos no momento da contratação, que varia conforme a duração total do curso.



As provas serão realizadas por meio do sistema Moodle. Para a participação na prova é preciso a utilização de computador desktop, notebook ou celular com acesso a navegador de internet, com modo de compatibilidade ativado, entre outros pré-requisitos descritos no edital.



Demais informações – Há reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência, para pessoas negras e para pessoas participantes do sistema de cotas étnico-raciais.



O conteúdo programático e todos os demais detalhes do processo seletivo estão publicados no edital de abertura.



A divulgação dos resultados e de quaisquer outras novas informações sobre o processo seletivo serão feitas no link www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco . O resultado final e a homologação do concurso estão previstos para serem divulgados em 20 de novembro.

