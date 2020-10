Em Óbidos, novo Barco Hospital terá o nome de Papa João Paulo II na Providência de Deus

ÓBIDOS - Aconteceu nesta terça-feira, dia 27, em Óbidos, o ato de assinatura da compra do FB Princesa de Óbidos II, do empresário Gico Amaral, pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, embarcação que será transformada em mais um Barco Hospital que atenderá a região do Baixo Amazonas, o qual será denominado de Papa João Paulo II na Providência de Deus.

O evento aconteceu na área livre do Ferre Boot Princesa de Óbidos II, onde estavam presentes o Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, o Proprietário de Navio, Gico Amaral e esposa, Juiz de Óbidos Dr. Clemilton Salomão, Frei Joel e o Frei Francisco Belotti, da Fraternidade, entre outras pessoas e autoridades.

Frei Francisco no ato da Assinatura

Segundo informações, o novo Barco Hospital Papa João Paulo II será um complexo de saúde de extensão do Barco Hospital Papa Francisco. “Essa conquista é uma ação concreta após avaliação de um ano de missão do BH Papa Francisco. Que tem o legado do bom samaritano que apoia, cura feridas e leva para hospedaria e que se compromete na continuidade do cuidado”, comentou o orador.

Após um ano de avaliação, segundo a direção do BH Papa Francisco, viu a necessidade de completar os serviços para dar uma resposta total e completa na saúde dos ribeirinhos e de quem precisa, e resolveram ampliar os serviços de saúde com a aquisição do Novo Barco Hospital.

Bom Bernardo no ato da Assinatura

Em sua palavra, Gico Amaral comentou que estava alegre, pois estava se desfazendo de um bem, mas que vai fazer muito bem pra muitas pessoas. “O nome Providência de Deus é um nome abençoado, pois muitas pessoas tentaram comprar a embarcação e não deu certo, entretanto com a graça de Deus agora está dando certo. Esse barco já era abençoado e agora vai ser mais ainda, por que ele vai levar saúde pra quem precisa, nas comunidades. É uma grande gratidão”, comentou Gico.

Gico Amaral no ato da assinatura

Frei Joel também comentou sobre a aquisição: “Essa nova embarcação Papa João Paulo II vem para fazer a ponte para que esse trabalho continue dando certo. Em nome dos colaboradores agradecemos essa providência de Deus que vai nos ajudar muito mais e nos dar condições pra que continuemos fazendo esse trabalho e essa missão”.

O novo Barco Hospital Papa João Paulo II na Providência de Deus será um hospital auxiliar que proporcionará a ampliação dos atendimentos médicos aos ribeirinhos do Baixo Amazonas.

Segundo informações do Frei Francisco, os recursos para aquisição da embarcação veio de uma empresa do interior de São Paulo, que pagou uma multa à justiça e esses recursos estão sendo destinados para fazer o bem na região de Óbidos, oeste do Pará.

www.obidos.net.br – Fotos Odirlei Santos

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3749-em-obidos-novo-barco-hospital-tera-o-nome-de-papa-joao-paulo-ii-na-providencia-de-deus#sigProId4e1cccea61 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.