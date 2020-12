Hospital de Porto Trombetas promove Feira de Segurança do Paciente

A segunda edição do evento debateu e ressaltou as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

O Hospital de Porto Trombetas (HPTR), mantido pela Mineração Rio do Norte (MRN) e gerenciado em co-parceria pela Pró-Saúde, no distrito e Porto Trombetas (Oriximiná/PA), realizou a 2ª Feira de Segurança do Paciente. A iniciativa teve como objetivo sensibilizar os profissionais de saúde da unidade sobre a importância das práticas de segurança no cuidado do paciente.

O evento foi produzido pelos próprios colaboradores do HPTR, com apoio do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), que juntos, vêm trabalhando em ações voltadas à prática de gestão de riscos, com foco no cuidado e segurança para uma assistência livre de danos aos pacientes atendidos no hospital.

No total, são seis metas internacionais, criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que na unidade, contam com oito protocolos que foram expostos em stands, onde os visitantes participaram de atividades dinâmicas e atrativas.

As metas trabalhadas são: 1 – Identificação correta do paciente; 2 – Comunicação efetiva; 3 – Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; 4- Cirurgia segura; 5 – Higiene das mãos e 6 – Prevenção de queda e lesão por pressão.

Para Gabriella Mota, Responsável pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente do HPTR, é importante apresentar de forma didática as metas de Segurança do Paciente, principalmente em época de pandemia. “Devido ao contexto que estamos vivendo, cumprir as metas de segurança é essencial, tanto para o usuário, quanto para o colaborador”, ressalta a profissional.

Segundo a OMS, um em cada dez pacientes sofre um evento adverso ao ser atendido em ambientes hospitalares nos países desenvolvidos. Em alguns casos, a falha na segurança assistencial é a causa do óbito do paciente.

Durante a feira, os visitantes receberam orientações técnicas e apreciaram uma exposição ilustrativa sobre a prática e execução dos protocolos de segurança do paciente existentes no hospital.

A exposição ocorreu por meio da visualização de banners explicativos, distribuição de folders de orientação, oficinas de higiene das mãos e ainda, demonstrações práticas com o uso de, por exemplo, formulários de avaliação de riscos e pulseiras de identificação de pacientes. O evento contou ainda, com outras atividades que ajudaram no aprendizado e fortalecimento da cultura de segurança.

Para Diogo Abreu, gerente do departamento de Saúde da MRN, a realização da segunda feira de segurança do paciente demonstra o engajamento e comprometimento de todos os colaboradores do Hospital de Porto Trombetas em busca de melhorias contínuas. “Iniciativas como essa, reforçam que nosso foco principal é o paciente, por isso é essencial aprimorar, reciclar e manter práticas seguras durante o tratamento. A expectativa é de que nossos colaboradores realizem, cada vez mais, essas atividades assistenciais de forma medular, tendo em seu entendimento que o seguimento de padrões de qualidade e humanização são o que norteiam nossas atividades”, destacou.

Sobre o HPTR - Criado em 1997, o Hospital de Porto Trombetas está localizado na região Oeste do Estado do Pará, no meio da floresta amazônica Longe de grandes centros, a unidade é referência para mais de 6 mil pessoas, com atendimento médico ambulatorial e de pronto atendimento gratuito para as comunidades quilombolas e ribeirinhas da região.

FONTE: Comunicação/MRN

