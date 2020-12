Seplad anuncia abertura das inscrições para o concurso da Polícia Civil do Pará

Serão ofertadas 1.088 vagas, sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista

O Governo do Pará, por Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), anuncia a abertura das inscrições para o concurso da Polícia Civil, que poderão ser feitas a partir desta segunda-feira (7), no site da organizadora do certame.

Os editais dos concursos das polícias Civil e Militar foram divulgados no dia 13 de novembro, no Diário Oficial do Estado (DOE).

"O progresso em todo o processo para a realização dos certames reafirma que o ingresso no serviço público, por meio de concursos, é uma das prioridades da atual gestão, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) trabalha sem medir esforços, além de cumprir todos os cronogramas de forma transparente", diz Thainná Alencar, secretária adjunta de Gestão de Pessoas.

agas e inscrições - Para a Polícia Militar, serão ofertadas 2.405 vagas, sendo 2.310 para "praças" e 95 para "oficiais". As inscrições iniciaram no último dia 30, e as provas estão previstas para iniciar no dia 28 de fevereiro de 2021.

Para a Polícia Civil, serão ofertadas 1.088 vagas, sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista. As inscrições iniciam nesta segunda (7), e as provas estão previstas para ocorrer no dia 21 de março de 2021 em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Confira o cronograma:

Polícia Militar

Oficial

Inscrições: 30/11/2020 a 10/01/2021

Prova objetiva e discursiva: 28/02/2021

Praças

Inscrições: 30/11/2020 a 10/01/2021

Prova objetiva sexo feminino: 07/03/2021

Prova objetiva sexo masculino: 14/03/2021

Polícia Civil

Delegado

Inscrições: 07/12/2020 a 04/02/2021

Prova objetiva e peça processual: 21/03/2021

Escrivão, investigador e papiloscopista

Inscrições: 07/12/2020 a 04/02/2021

Prova objetiva e discursiva: 28/03/2021.

FONTE: Agência Pará

