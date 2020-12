Em Óbidos, Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores eleitos em 2020 foram diplomados

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 11, no Fórum de Justiça de Óbidos a diplomação do Prefeito (Jaime Silva), Vice Prefeito (Lindomar Marinho) e dos 13 Vereadores que foram eleitos na Eleição de 2020, que estarão na gestão do Município de Óbidos nos próximos quatro anos.

Durante a cerimônia, os eleitos receberam seus diplomas das mãos do Juiz Eleitoral de Óbidos, Dr. Clemilton Salomão. Os diplomados para o próximo mandato (2021 a 2014) foram os seguintes:

Prefeito: Jaime Silva;

Vice Prefeito: Lindomar Marinho

VEREADORES (13)

- Jalico Aquino;

- Rylder Afonso;

- Erneilson Aquino;

- Carlinho Guimarães;

- Marcos Marinho;

- Chico Barbado;

- Mário do Mingote;

- Irmão Negão;

- Robson Sousa;

- Rubinho Souza;

- Izamarc Soares;

- Agostinho Guimarães

- Nael Vasconcelos

www.obidos.net.br – Informações Vander N Andrade

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.