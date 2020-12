FADESP será a instituição responsável pelo Concurso Público de Óbidos

A Prefeitura de Óbidos publicou no dia 24 de novembro o Aviso de Adjunção e Homologação do chamamento público, cujo o objeto foi a contratação da Instituição para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização do 7º Concurso Público de Óbidos, sendo que a instituição selecionada foi a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, que será responsável pelas atividades do certame.

O Concurso Público tem como objetivo o prover vagas em cargos púbico do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura de Óbidos.

De acordo com o EDITAL, estão previstas 537 vagas para diversos cargos que abrangem todos os níveis de escolaridade e área do conhecimento. Já os salários podem chegar a R$ 6.000,00, dependendo do cargo desejado.

VEJA A HOMOLOGAÇÃO

