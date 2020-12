Em Juruti foi inaugurada nova ala do Hospital 9 de abril com 32 novos leitos

Na quinta-feira, dia 10, foi inaugurada uma nova ala do Hospital 9 de abril, em Juruti, com 32 novos leitos. O hospital é conduzido pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que presta serviço de saúde para a população do município.

Durante o evento de inauguração estiveram presentes: Dom Bernardo Johannes Bahlmann , Bispo Diocesano de Óbidos; Frei Francisco Belotti, Fundador dos Frades da Providencia de Deus; Frei Mariano, diretor do Hospital 9 de Abril e Frei Nicolau, diretor do Hospital Dom Floriano, em Óbidos e o prefeito de Juruti, Henrique Costa.

Também na quinta-feira, Dom Bernardo recebeu o título de Cidadão Jurutiense. Uma forma que a cidade encontrou de reconhecer e agradecer os inúmeros benefícios que o Bispo, com sua visão empreendedora e seu carisma tem ajudado no desenvolvimento espiritual e material do município, auxiliando de forma especial os mais pobres. “Dou graças a Deus pela solidariedade e generosidade”, agradece Dom Bernardo pelo título que recebeu.

Por Padre Rodrigo Allan

FONTE: Diocese de Óbidos

