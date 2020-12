Lei Aldir Blanc Pará lança novo edital

Para garantir renda emergencial aos fazedores e fazedoras da cultura, promover a sustentação de espaços ligados à arte, e alimentar as várias cadeias produtiva, foi criada a Lei Aldir Blanc em 29 de junho de 2020 objetivando, portanto, a manutenção e sobrevivência das atividades culturais em todo o país. No Pará, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult-PA), em parceria com Organizações da Sociedade Civil, vem lançando editais contemplando todas as áreas e expressões culturais de maneira a atender as demandas surgidas em decorrência da Covid 19.

Atendendo ao chamamento público da Secult-PA, a Associação de Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará lança o edital de Audiovisual para fazer cumprir a missão do Inciso III da Lei Aldir Blanc no estado. Serão premiadas 68 propostas no valor total de R$ 4 milhões, destinados ao fomento à criação, transmissão e difusão de práticas culturais audiovisuais, distribuídos em categorias, devendo ser destinadas 30% de propostas para a Região de Integração Guajará e 70% para as demais.

As inscrições vão até o dia 30 de dezembro e as propostas serão encaminhadas exclusivamente por e-mail. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, residir no Pará há pelo menos dois anos e comprovar atuação no setor audiovisual, dentro ou fora do Estado.

Inventividade, qualidade artística e relevância cultural, viabilidade técnica, coerência da proposta e contribuição na promoção de acessibilidade são alguns dos critérios de avaliação dos projetos, que passarão por duas etapas até o resultado final. As propostas selecionadas terão cerca de 90 dias para serem desenvolvidas, e o proponente deve oferecer, em contrapartida, duas atividades gratuitas para escolas, espaços públicos ou comunidades.

A Associação de Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará preparou uma plataforma virtual (https://www.aldirblancaudiovisualpa.org/) na qual estão concentradas todas as informações acerca do edital e inscrição. Disponibiliza, ainda, atendimento online via o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e pelo aplicativo WhatsApp, número 94.991385801, por meio dos quais artistas e técnicos podem dirimir suas dúvidas por todo o período de inscrição.

Serviço

Edital de audiovisual da Lei Aldir Blanc Pará

Inscrições: 15 a 30 de dezembro de 2020

Edital e documentos no site:

https://www.aldirblancaudiovisualpa.org/

