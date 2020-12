Terminal Hidroviário de Santarém deve ser concluído no primeiro semestre de 2021

Acompanhando pelo secretário de Integração Regional do Oeste do Estado, Henderson Pinto, o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), Abraão Benassuly, visitou as obras do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém, no Baixo Amazonas, na tarde desta quinta-feira (17). Já considerado o mais moderno no Brasil, o terminal hidroviário deve ser concluído no primeiro semestre de 2021.

"O cronograma das obras está em dia. Hoje estamos com 85% das obras concluídas e nossa expectativa é poder entregar o terminal hidroviário de Santarém em junho de 2021. A população de Santarém pode se preparar para ganhar esse presente no dia do aniversário da cidade, que é dia 22 de junho. Com a entrega do terminal, vamos fomentar o turismo e a geração de empregos, assim como a integração do Baixo Amazonas por meio do modal hidroviário, a partir de Santarém. É uma obra de excelente qualidade e que vai mudar a vida da população", destacou Abraão Benassuly, presidente da CPH.

No momento, os operários trabalham na pavimentação do terminal, pintura, instalações elétricas, assentamento de porcelanato, montagem da estrutura da rampas metálicas de acesso aos flutuantes, além da finalização das rampas e nos acabamentos em geral.

O terminal terá 3,6 mil metros quadrados de área construída, 16 guichês para venda de bilhetes, guarda-volumes, sistema de climatização, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, farmácia, três lanchonetes e restaurante. A sala de embarque vai contar com 1.205 cadeiras e rede wifi gratuito para os usuários.

Haverá, ainda, espaços para instalação de lojas e quiosques, e salas para órgãos de segurança e justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon). Já o terminal de cargas terá um galpão com mais de 6 mil metros quadrados. A construção do terminal também representa a criação de postos de trabalhos, com a geração de 700 empregos diretos e 150 indiretos na região.

Para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros, o espaço terá rampa metálica biarticulada, passarela coberta em concreto, e flutuante com oito fingers, para atraque das embarcações. Na área externa, o terminal vai dispor de estacionamento com 5,8 mil metros quadrados e vagas para carros, motocicletas e bicicletas, além de pontos para táxis e ônibus.

Também participaram da visita ao terminal o engenheiro da CPH, Diogo Marques, e o secretário de Integração Regional do Oeste do Estado, Henderson Pinto.

FONTE: Agência Pará

